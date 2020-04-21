Стало известно, на ком будут испытывать вакцину от коронавируса

Первыми испытателями российской вакцины от коронавируса станут сотрудники новосибирской лаборатории, рассказала РИА "Новости" научный сотрудник ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Наталья Думченко.

По ее словам, группу добровольцев уже сформировали. В нее вошли здоровые совершеннолетние люди в возрасте до 60 лет.

"Сформированная предварительная группа добровольцев – это добровольцы от 18 до 60 лет, с верифицированным диагнозом "здоров", по данным стандартных клинических, лабораторных и инструментальных методов обследования, то есть здоровые добровольцы без хронических заболеваний", – уточнила Думченко.

В общей сложности набралось 60-70 желающих, на ком будут испытывать вакцину. Непосредственно перед прививкой их еще раз обследуют на предмет заболеваний и антител к коронавирусу.

Ранее amic.ru писал, что ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) презентовали новое лекарство от коронавируса. При его создании специалисты учитывали в том числе опыт Китая и Франции.

Глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркнула, что новый препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести. Лекарство основано на мефлохине, который применяется для борьбы с малярией.