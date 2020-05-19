Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поручил городским профильным комитетам совместно с предпринимателями разработать меры, чтобы горожане соблюдали масочный режим. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
"Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению", – подчеркнул Франк.
По оценке специалистов, далеко не все барнаульцы выполняют требования по профилактике коронавируса. Такой позиции придерживается и руководитель отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
Она подчеркнула, что для безопасности жителей краевой столицы нужно носить защитные маски в общественном транспорте, при посещении магазинов, аптек и предприятий сферы услуг.
Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Эффективных мер пока не видили от мэрии. Чего стоило поливание улиц и немытые подъезды. Почему дети на площадках гуляют? Где патрули полиции? Почему тайком работают салоны?
Он намекает, чтобы магазины, аптеки и общественный транспорт должны сделать пропускной режим. А кто не сделает, того администрация накажет. То есть не с гражданами работать, а с предпринимателями, с ними легче
Кому должны то? Ну дурь натуральная.
Сегодня 7 утра. Автобус 20.Кондуктор без маски.
19.05.2020 11:35
АБОРИГЕН
Дурь в сложившейся ситуации с коронавирусом не соблюдать масочный режим и прочие меры безопасности.