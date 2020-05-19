Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк поручил городским профильным комитетам совместно с предпринимателями разработать меры, чтобы горожане соблюдали масочный режим. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

"Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению", – подчеркнул Франк.

По оценке специалистов, далеко не все барнаульцы выполняют требования по профилактике коронавируса. Такой позиции придерживается и руководитель отдела надзора за гигиеной труда регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Она подчеркнула, что для безопасности жителей краевой столицы нужно носить защитные маски в общественном транспорте, при посещении магазинов, аптек и предприятий сферы услуг.

Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.