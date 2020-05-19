Трое сотрудников алтайского подразделения "Сибирской генерирующей компании" заразились коронаврусом. Эти люди работают в Барнауле, Бийске и Рубцовске, сообщили amic.ru в пресс-службе предприятия.

Так, в краевой столице находился на удаленной работе, контактов с коллегами не имел.

В Рубцовске у заболевшего был один прямой контакт с коллегой. Проведенный тест показал отрицательный результат. Однако все находившиеся в одном здании – 29 человек — также были протестированы и изолированы. Их анализы тоже показали отрицательный результат. В здании провели специальную обработку. Причем сам работник уже вылечился и выписан из больницы.

В Бийске все контактировавшие с зараженным сотрудники также изолированы и прошли тестирование на наличие коронавируса. Результаты отрицательные. Проведена обработка помещений.

Как подчеркивают в СГК, на предприятиях компании во всех городах присутствия попринимаются все меры для сохранения здоровья персонала и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены масками, антисептиками. Проводится регулярная обработка всех помещений с дезинфицирующими средствами. В течение рабочего дня ведется контроль за самочувствием персонала, измеряется температура. Для сменного персонала станций организована доставка служебным транспортом, который также регулярно обрабатывается.

Как уже сообщал amic.ru, ранее заболевших сотрудников выявляли и на других предприятих Алтайского края: на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе, ЗАО "Эвалар" в Бийске, ОАО "Кучуксульфат" в Благовещенском районе.

Всего по данным на 19 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 1014 человек.