Все работники предприятия, у которых был выявлен коронавирус, а также сотрудники, имевшие контакт с зараженными, были отстранены от работ. Об этом amic.ru рассказал заместитель генерального директора ОАО "Кучуксульфат" Владимир Ермолов.

"Всего среди сотрудников предприятия зафиксировано шесть заболевших COVID-19, четверо из которых имели исключительно бытовые контакты с зараженными. Источник инфицирования у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба работника являются членами одной семьи", – говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что с момента выявления у сотрудников предприятия коронавирусной инфекции, 55 человек отстранили от работы с соблюдением самоизоляции. У каждого из них взяли анализы.

Кроме того, на производстве соблюдаются все требования, установленные Роспотребнадзором: закуплено 85 тысяч защитных масок, 1830 литров антисептика, 900 кг препаратов для дезинфекции помещений. Для сотрудников введен масочный режим и контроль за соблюдением дистанции в 1,5 метра между людьми. Допуск на рабочее место сотрудников осуществляется только после прохождения предсменного осмотра с измерением температуры и обработки рук антисептиками, а все сотрудники с признаками ОРВИ отстраняются от работы.

"В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции на предприятии администрация общества работает в тесном контакте с Роспотребнадзором. Все рекомендации выполняются в полном объеме, в том числе после выявления случаев производится дезинфекция помещений на площади 10,5 тыс. кв.м. В настоящее время ситуация находится под контролем", – добавил представитель "Кучуксульфата".

Напомним, ранее amic.ru сообщал о том, что на предприятии, которое располагается неподалеку от поселка Степное Озеро, были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Об этом СМИ рассказал один из местных жителей.