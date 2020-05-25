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Уничтожает вирус за неделю. Врачи рассказали о препарате от COVID-19

, ИА "Амител"
Средство от коронавируса разработали в России
Фото: 3news.ru

Фото: 3news.ru

Лечение новой коронавирусной инфекции займет 5-6 дней. Такой эффект будет достигаться при лечении новым российским препаратом "Фавипиравир", который получит торговое наименование "Арепливир". Об этом сообщил главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь, который отвечает за выполнение протокола исследований лекарства.

По словам Пушкаря, схема лечения инфекции уже готова. Результаты доклинических испытаний препарата на животных показали, что он способен уничтожать коронавирус менее чем за неделю, сообщает РИА "Новости".

Ранее amic.ru писал, что ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) презентовали новое лекарство от коронавируса. При его создании специалисты учитывали в том числе опыт Китая и Франции.

По последним данным, в Алтайском крае COVID-19 выявили у 1325 человек. 636 из них выздоровели. Скончались 10 человек, у которых ранее выявили коронавирус. Однако лишь в семи случаях подтверждена смерть именно из-за COVID-19. По остальным экспертиза продолжается.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.05.2020 08:23
гость

новым российским препаратом "Фавипиравир"???

Читаем Википедию: "...Фавипиравир, также известный как Фавилавир, продаваемый под торговой маркой Авиган — противовирусный препарат, разработанный в Японии для лечения гриппа. Фавипиравир изучается как потенциальное средство для лечения ряда других вирусных инфекций..."
Как обычно: цап-царап чужое и наклеить свою этикетку.

25.05.2020 08:45
Гость

Эта новость в зарубежных и наших сми ещё месяц, полтора назад ходила

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