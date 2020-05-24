За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусную инфекцию выявили у 71 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 69 человек. Также по одному зараженному выявлено в Новоалтайске и Первомайском районе.

Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае привлекут к ответственности 50 нарушителей масочного режима. При этом большинство протоколов составили в Барнауле.

Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Он подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.