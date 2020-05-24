За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусную инфекцию выявили у 71 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Большинство случаев инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 69 человек. Также по одному зараженному выявлено в Новоалтайске и Первомайском районе.
Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае привлекут к ответственности 50 нарушителей масочного режима. При этом большинство протоколов составили в Барнауле.
Напомним, масочный режим в Алтайском крае ввели 12 мая. Он подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Комментарии
у 71 человека
Охренеть, количество заболевших за сутки каждый каждый день растет. И это еще без массовых танцев, как в Новосибирске
Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.
Население Алтайского края около 2 300 000 чел. Итого заболело 0,057 процента.
А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника.
очередную партию бессимптомных выявили?
А в Англии заболел куда больший процент. А умерло в Англии в 34 раза больше, чем выздоровело. А почему у нас должно быть лучше, чем в Англии?
А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника. - так накой ты ее создаешь?!!! чудень
Вообще не уверен, если у нас количество заболевших достигнет 0,07 процента, больницы не переполнятся и медики не кончатся
а можно уточнить, из-за чего в Барнауле столько много за сутки?
24.05.2020 11:52
гость
А в Англии заболел куда больший процент. А умерло в Англии в 34 раза больше, чем выздоровело.
Вы забодали со своей Англией. Всё, пустая страна?
Здравый смысл не подсказывает, что так быть не может.
Это "Особенности национальной статистики", не более.
Но процент заболевших и умерших там больше, да.
Все люди-человеки одинаковы, и у них все переболеют, и у нас.
Только в Китае киборги антисоциальные, молодцы.
24.05.2020 12:07
- гость -
Провокатор 24.05.2020 11:48- гость -,24.05.2020 11:48гость,24.05.2020 11:52гость зомбирует население на несоблюдение санитарных правил, отрицая опасность заражения. Эта тактика приносит плоды. Люди не берегутся и инфицируются.
Менты в магазинах без масок... что о других говорить
Итог выхода на работу 12 мая вот он
11:52
гость
Когда ж ты уже приберёшься со своей Англией! Ты ещё с хохлами сравни, выродок.
Итог выхода на работу 12 мая вот он
А до 12 мая не работали?))
24.05.2020 12:07
- гость -
а можно уточнить, из-за чего в Барнауле столько много за сутки?
да потому что проверять стали. в организации у кого-нибудь поднялась температура, выявили коронавирус - у всех остальных взяли анализ, ещё несколько человек выявили. а не поднялась бы температура у первого, так бы и переболели все бессимптомно и в ус не дули.
Причиной снижения роста новых случаев инфицирования COVID-19 в столице стало увеличение количества тестов. Массовая проверка позволила изолировать больных на ранних стадиях и замедлить темп распространения инфекции.
Надо массово тестировать на ВСЕХ предприятиях,водителей общественного транспорта и т. д.
Дорого? А растягивать "удовольствие",лечить больных, оплачивать врачам,закупать средства защиты, держать закрытыми турбазы и санатории.... ещё дороже!!!!!
Сколько выписано, написать забыли?
Надо массово тестировать на ВСЕХ предприятиях
Закроют принудительно всех. На борьбе с вирусом это никак не отразится. А проблем создаст абсолютно всем
Чем больше заболевших, тем меньше времени медики смогут уделить каждому, соответственно , тем больше будет тяжелых случаев, в том числе и смертельных. Я так понимаю , что и бессимптомное заболевание в начале может потом перейти в серьезную форму, так же , как и легкое в начале может молниеносно, в течение одного дня перейти в тяжелую пневмонию. И тяжело болеют не только пожилые, но и молодые тоже, хотя и реже. Но того , кто попадет в этот небольшой процент, эта статистика вряд ли утешит.
24.05.2020 12:28
- гость -
Сдохни, тварь. Тебе не долго осталось
24.05.2020 11:48
- гость -
Таким образом, общее число заражений в Алтайском крае выросло до 1325.
Население Алтайского края около 2 300 000 чел. Итого заболело 0,057 процента.
А-А-А-А !!! Мы все умрём!!! Искусственно создаваемая паника.
----------
А зачем ты паникуешь, кричишь здесь, как истеричка? Не паникуй, выпей валерианы и успокойся уже.
24.05.2020 12:08
- гость -
Вы забодали со своей Англией. Всё, пустая страна?
Здравый смысл не подсказывает, что так быть не может
Здравый смысл подсказывает, что вы сами не поняли, что написали. Чего быть не может? Карты всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн быть не может? Так она есть
Сдохни, тварь. Тебе не долго осталось
_____________
Слово "недолго" пишется вместе, грамотный ты наш.
24.05.2020 13:37
гость
Слово "недолго" пишется вместе, грамотный ты наш.
Тут ключевое слово "сдохни". Да и со сроком тоже все понятно