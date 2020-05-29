Искусство быть родителем. Психологи АлтГПУ бесплатно помогают семьям Барнаула

Психологи АлтГПУ бесплатно консультируют жителей Алтайского края. В пандемию эксперты помогли семьям пережить тесный контакт дома. Барнаульцы учились сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и уживаться в ограниченном пространстве. Также под контролем психологов родители перестраивались на новый учебный режим детей.

Учебно-консультационный центр "Мир детства" в январе 2020 года инициировал проект "Семья – планета детства" и начал оказывать помощь бесплатно. Консультации проводят преподаватели, доценты, профессора вуза, педагоги-психологи и специальные психологи края. Уже к маю они провели более пяти тысяч встреч с мамами, папами, бабушками, а также с теми, кто только собирается стать родителями.

Жители края могут в любое время обратиться в центр для разговора с психологом или логопедом. До карантина эксперты проводили личные встречи в педагогическом университете. В условиях самоизоляции работа не прекратилась, но стала дистанционной. Психологи работают с населением через Skype, WhatsApp, Fase Time.

Учебно-консультационный центр "Мир детства"

Записаться на консультацию можно:

по телефонам: 8 (913) 2441185, 8 (983) 6045053;

по электронной почте: email: mir_detstva_altgpu@mail.ru;

через форму записи на сайте центра "Мир детства"