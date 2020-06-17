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Такой день. Задержание угонщика в центре Барнаула и визит Попова в Диагностический

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 17 июня
Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 июня. Без коронавируса.

В центре Барнаула задержали угонщика, который обманул доверчивую девушку. Она просила помощи и чуть не лишилась авто. 

Суд обязал мэрию переселить пенсионерку из аварийного дома в Барнауле. Официально здание подлежало сносу еще в 2013 году.

Семьям с детьми и пожилым людям в Алтайском крае выплатили 1,5 млрд рублей.  Жители края получают деньги в рамках краевых проектов "Финансовая поддержка семей при рождении детей" и "Старшее поколение".

Директора сети льготных аптек в регионе подозревают во взяточничестве

В Алтайский край идет непогода. МЧС рекомендует жителям региона по возможности оставаться дома. 

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов побывал в Диагностическом центре, чтобы разобраться в ситуации с выплатами для врачей. 

Одного из зачинщиков избиения школьника в Камне-на-Оби могут посадить в изолятор для несовершеннолетних преступников. 

 Мария Бутина вошла в состав Общественной палаты РФ. Она пообещала сделать все, чтобы ее присутствие в ОП было полезным. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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