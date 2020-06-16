Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приблизилось к трем тысячам. Несмотря на запреты, на Алтае устраивают свадьбы и пышные юбилеи, а аттестаты в школах из-за пандемии выдают по графику. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае. Такие данные оперштаб предоставляет второй день подряд (ошибки нет).
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 26 заболевших;
- в Тальменском районе – 7;
- в Бийске – 5;
- в Бийском, Хабарском районах и Рубцовске – по 4;
- в Ребрихинском районе и Новоалтайске – по 3;
- в Алейске, Каменском, Курьинском и Смоленском районах – по 2;
- в Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по 1.
Теперь зараженных в Алтайском крае 2939 человек, среди них 303 ребенка.
За весь период выздоровело 1784 пациента (141 за последние сутки). Из тех, кто продолжает лечение, в тяжелом состоянии находятся 47 человек, из них на аппарате ИВЛ – 17.
В Алтайском крае скончался еще один человек, у которого ранее диагностировали COVID-19.
Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Это выяснят после патологоанатомических исследований.
За период пандемии в регионе скончались 42 человека, из которых 22 умерли от коронавируса, 17 – по иным причинам, а три случая находятся на экспертизе.
С 15 июня отделения краевого онкодиспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов.
Учреждение закрывали на карантин после выявленных COVID-положительных больных. Полностью были закрыты клиническая база на улице Никитина, 77, а также отделения онкоурологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте.
Теперь главное условие для госпитализации пациентов – отрицательный тест на коронавирус.
Выпускникам барнаульских школ аттестаты выдают строго по графику. Эти меры необходимы, чтобы избежать скученности в образовательной организации и не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Для соблюдения социальной дистанции на территории школ нанесли разметку. На входе в учреждения выдают маски, перчатки, измеряют температуру, можно воспользоваться антисептиком и дезинфицирующим средством для обуви.
Учителя также соблюдают обязательную дистанцию и носят маски, рассказали в мэрии.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году.
Он предлагает сделать рабочей неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году, говорится в пояснительной записке.
По его мнению, сокращение каникул позволит компенсировать количество вынужденных нерабочих дней. Ведь с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая из-за пандемии были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, и работодатели вынуждены были платить людям деньги, несмотря на то, что бизнес простаивал.
Разработанный законопроект Кутепов направил главе Минтруда.
18 июня на территории санатория "Обь" проведут уличный концерт. Так с профессиональным праздником поздравят врачей, которые вынуждены здесь жить, так как работают с ковидными больными.
Перед главным входом в здание выступят артисты симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края.
Жители Кош-Агачского района Республики Алтай вопреки ограничениям проводят свадьбы, юбилеи и семейные мероприятия с большим количеством гостей и не соблюдают масочный режим.
Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидситуацию в регионе напряженной. В связи с этим глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал усилить контроль за соблюдением санитарных правил.
"В Кош-Агачском районе за последнюю неделю выявлено свыше 60 случаев заболевания. Такая вспышка является в том числе результатом несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима, проведения различных "домашних" мероприятий в селах с привлечением большого количества гостей. В условиях пандемии это недопустимо", – подчеркнул глава региона.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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