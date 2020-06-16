Сколько заболевших в Алтайском крае на 16 июня?

Еще 72 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае. Такие данные оперштаб предоставляет второй день подряд (ошибки нет).

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 26 заболевших;

в Тальменском районе – 7;

в Бийске – 5;

в Бийском, Хабарском районах и Рубцовске – по 4;

в Ребрихинском районе и Новоалтайске – по 3;

в Алейске, Каменском, Курьинском и Смоленском районах – по 2;

в Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах – по 1.

Теперь зараженных в Алтайском крае 2939 человек, среди них 303 ребенка.

За весь период выздоровело 1784 пациента (141 за последние сутки). Из тех, кто продолжает лечение, в тяжелом состоянии находятся 47 человек, из них на аппарате ИВЛ – 17.