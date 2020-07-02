Горячую воду отключат на две недели в Рубцовске

Мэрия Рубцовска предупредила население о плановом отключении горячей воды. Оно коснется западной, северной, центральной и южной частей города.
По информации пресс-службы городской администрации, горячее водоснабжение приостановят с 13 по 26 июля.
Это необходимо для того, чтобы провести плановые ремонтные работы на теплоисточниках.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле по контуру ТЭЦ-2 досрочно запускают воду после опрессовки.
Включить воду раньше запланированного удалось там, где тепловые сети около домов либо уже отремонтировали, либо коммуникации вовсе не нуждались в ремонте после завершения испытаний.
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