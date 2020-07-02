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Романенко пообещал добиться звания "Город трудовой доблести" для Алтайского края

, ИА "Амител"
Сегодня президент присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам России
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

2 июля стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить учрежденное им звание "Город трудовой доблести" 20 городам России. На данный момент в этом списке не оказалось городов Алтайского края, которые могут претендовать на титул — Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска.

Как пояснил секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко, за города, получившие статус, собраны сотни тысяч подписей. В Алтайском крае в голосовании и сборе подписей за все четыре города приняло участие более 300 тысяч человек: на сайте ДоблестьАлтая.рф, а также во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Конечно, мы могли изначально решить, что в 2020 году мы будем "продвигать" к званию "Город трудовой доблести" только один из городов, как это сделали в других регионах, — цитирует Романенко партийный сайт. — Но, зная славную историю подвигов тружеников тыла Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, видя желание жителей увековечить эту память, мы не могли сказать, например, рубцовчанам или бийчанам: извините, мы в этом году "работаем" на Барнаул, а вы ждите очереди. Это было бы несправедливо, тем более в год 75-летия Великой Победы. Поэтому "Единая Россия" запустила процессы по сбору подписей, устроила такое масштабное голосование для всех четырех городов. Теперь, получив поддержку жителей и общественников, мы подготовили почву для того, чтобы добиться звания "Город трудовой доблести" для городов Алтайского края, которые имеют право на этот титул". 

Кроме собранных подписей, города должны получить заключение историков Российской академии наук, подтверждающее подвиг жителей в тылу в годы Великой Отечественной войны. Затем пакет документов от муниципалитетов изучается правительством региона и Законодательным собранием, после чего на федеральный уровень подается ходатайство о присвоении городу звания "Город трудовой доблести". Эти процессы уже запущены. 

Секретарь реготделения ЕР также заявил, что сбор подписей за города продолжится. На федеральном уровне увидят, как жители Алтайского края поддерживают свои города и стремятся увековечить подвиг тружеников тыла, подытожил Романенко.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Путин учредил почетное звание "Город трудовой доблести". На территории России и в ближнем зарубежье уже есть города-герои, крепость-герой и города воинской славы. Впервые в истории высоким званием будут отмечены и города, жители которых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов внесли наибольший вклад в общую победу.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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