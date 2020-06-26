Жители алтайских городов могут проголосовать за присвоение их городам звания "Город трудовой доблести", которое увековечит подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. А еще все участники голосования могут выиграть технику и гаджеты для образования и развития: телевизоры, планшеты, ноутбуки и многое другое.
В Алтайском крае на особый статус претендуют четыре города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.
Для того чтобы проголосовать, нужно прийти на свой избирательный участок с 25 июня по 1 июля включительно и заполнить анкету. Ее можно получить на месте голосования, а также у волонтеров, которые раздают анкеты в массовых местах. Проголосовать может любой желающий, начиная с 14 лет. Главное, чтобы был паспорт и прописка в городе, который претендует на почетное звание.
О том, какой вклад внес Алтайский край в Великую Победу, вы можете найти на сайте "ДоблестьАлтая.рф". Мы также собрали для вас подробную информацию о подвиге Барнаула и его жителей в Великую Отечественную войну. О нем вы можете почитать здесь.
После окончания голосования и подведения итогов на сайте "ДоблестьАлтая.рф" появится рейтинг городов-претендентов на звание "Город трудовой доблести". Там же опубликуют результаты розыгрыша призов.
Почетное звание "Город трудовой доблести" учредил в марте 2020 года президент России Владимир Путин. На территории нашей страны уже есть города-герои, крепость-герой и города воинской славы. А теперь высоким званием будут отмечены и города, жители которых в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу.
Комментарии
Трудовую доблесть Барнаула какую развалили, другую под торговые центры оприходовали
Иваны не помнящие родства
Под заслуги дедов, внуков на плебисцит заманивают
Вот уж действительно страна героев, любителей грамот, дипломов и "почета". Лучше бы проголосовали, в каком городе тротуары сделать, парки и скверы разбить.
Акция позора
Какая замечательная позиция комментирующих: нам всё не нравится, поэтому давайте и подвиг предков похороним в беспамятстве. Представляю, как признательны были бы вам ваши бабушки и дедушки за такую неблагодарность. Это не вам и не для вас. Это для них и для потомков. А вы, как прозябаете в нытье, так о вас никто и не вспомнит, в отличие от тружеников тыла. А кто мусорит на каждом шагу? Оглянитесь - кругом кучи всяких фантиков, пакетов, окурков, бутылок и банок. Я уже не говорю о свалках бытового мусора где попало. Это кто делает - лично Путин или Томенко? Да если люди хотя бы гадить где-попало перестанут, город уже преобразится. Киваем на Швейцарию с её ухоженными улочками и газонами. А ведь даже в Латвии уже чувствуется иной менталитет в этом смысле. Десятилетний мальчишка ехал сорок минут в электричке рядом со мной. Всю дорогу держал в руке фантик от съеденного им мороженого. И только доехав до своей станции, он вышел на платформу и выбросил мусор в урну. И обычные простые жители заботятся о территориях, прилегающих к их домам. А тут выйдешь во двор с утра, дворник порядок и чистоту наводит. Вернешься с работы к вечеру - снова загажено. И кто-то смеет вякать что-то по поводу увековечивания памяти трудового подвига? Кто-то смеет осуждать за тротуары, скверы и неухоженность? Вот уж воистину смешали божий дар с яичницей.
26.06.2020 09:21
Guest У вас большая каша в голове. А если вас будет мало и вы не увековечите это звание, это значит что не было? Только не стреляйтесь, сначала надо проголосовать за несменяемого.
26.06.2020 09:29
- гость -
Каша не у меня. Каша у тех, кто ставит тротуары выше исторической памяти.))) И я не думаю, что "нас будет мало". Если в рамках амиковской тусовочки комментаторов бытует своя "картина мира", то реальная жизнь несколько отличается от виртуальной реальности. Пофигисты из молодых вряд ли удосужатся походом на избирательный участок. А вот взрослые люди старшего поколения ещё понимают меру своей ответственности за принятие подобных решений с их участием. И это не значит, что этого не было. Это значит, что потомки не захотели зад от дивана оторвать, чтобы почтить своих предков. А чтить их найдется кому, кроме таких вот "наследников".
наверное людей интересуют не грамоты, а то как жить и работать в этих моногородах.
та работа что есть стоит копейки, образование и здравоохранение урезается.
вот это важно, а не серпастые значки.