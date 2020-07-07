Очередной рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 171 нового зараженного COVID-19

В Алтайском крае за сутки выявили 171 новый случай заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Основной прирост дал Барнаул – здесь выявлено 102 инфицированных. В Бийске и Ребрихинском районе – по 11, Новоалтайске – 7, Тальменском районе – 6, Кулундинском районе – 5, Каменском и Рубцовске – по 3, Советском, Михайловском, Усть-Калманском районах и Славгороде – по 2, в Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по одному человеку.
Таким образом, общее число больных в регионе достигло 4709. Выздоровели 3356 человек. В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае хотят наказать организаторов крестного хода. По мнению Роспотребнадзора, епархия сделала это в обход установленных в регионе ограничений, а митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия предупреждали о запрете проведения подобных мероприятий.
Комментарии
ёёёё, открутили так открутили
Своим поведением мы заслужили этот рекорд, боюсь это только начало.
Прогнозируемый результат после обнуления. Ждём доллар по 80.
Всё идет к тому, чтобы школьники учились дистанционно весь следующий год. Зото турбизнес с салонами красоты пооткрывали!
даешь к выходным +200
ну вот и стали больше анализов делать, а то 78 да 78 ))
Сегодня на АМИТЕЛЕ:
"То, что сейчас у нас происходит ослабление режима, на самом деле нецелесообразно. Да, все устали сидеть на самоизоляции, да, есть материальные потери, страдает бизнес, экономика. Все просят разрешить им работать: открывайте нас, чего мы сидим. Ну вот, сейчас не сидим дома и видим растущие цифры заболевших."
И это говорит барнаульский врач!
Тссс! Главное медикам не платите! Нужно сплотиться вокруг Попова, ведь его сам Обама с американских серверов атакует!
13:29
- гость -
И это говорит барнаульский врач!
Если он такой умный, то почему такой бедный? Попов виноват? Ой, прекратите!
Надо по 80к платить заболевшим,а не врачам-суда по статистике скоро москву догоним
Китаёзов полный Барнаул
Голосование прошло и полетели, более менее, реальные цифры по заразе...
Это печально...
Не пора ли ульянушке из роспотребнадзора в отставку,а сюда коммиссию из столицы?
Причём тут обнуление ? Задолбали со своей политикой . Вы в магазинах давно были ? А в транспорте ездили ?Подавляющее большинство без масок и плевать хотели на окружающих - вот и результат .
Не преступным ли является искусственное занижение показателей в период «до обнуления»? Как, Виктор Петрович, совесть теперь не мучает? Ночами нормально спите?
Ждём доллар по 80.
Что б вам пусто было.
И кто несёт ответственность за такой рост заболеваемости?
В таблице случаев заражения коронавирусом Алтайский край поднимается уверенно вверх. А ведь край отставал от других регионов на 2-3 недели.
7.07.2020 13:39
гость
Ну как причем? Стремительный рост начался с 03.07... аааааа, это майские шашлычники виноваты
просто петрович согласовал не больше 80 до голосования, чтобы разрешили стаду за поправки проголосовать. а теперь надо всех неучтенных за предыдущие дни учесть
Причём тут обнуление ? Задолбали со своей политикой .
Ага До 1.07 все в масках ходили?
Ну и чтож бездействует наш "губернатор" ? Почему не вводятся ЧС, ПредЧС?
Зачем Вам доллар,И причём Обнуление - чуш какая
Если маски купить за рубли не хотите, дистанцию соблюдать, ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ - Семья,дети, родители вот главное И НЕ БУДОРАЖИТЬ НАРОД
чтож бездействует наш "губернатор"
Это откуда у вас "ваш" губернатор? Есть присланный, шестерёнка машины вертикали власти.
Может быть просто стали больше тестов делать? или реально показывать сколько выявлено??? А до голосования по конституции нельзя было...
Товарищи! Статистика - это просто голые цифры, если до голосования их занижали( держали в пределах допустимого) , то теперь их просто внесли за предыдущие недели( все ранее не учтенные все равно должны быть в статистике). Отсюда и "резкий рост". Поэтому и причину вам никто не пишет, шашлычников не обвиняет и безмасочников.
Верните милые сердцу 69!
Как же мы любим во всем искать виноватых - власти, американцы, врачи...
Ау, оглянитесь вокруг! В каждом магазине, в каждом автобусе - 99% людей без масок. Я вот очень часто чувствую в свою сторону смешки, поскольку единственная в общественном месте оказываюсь в маске. Для людей это стремно, или нет желания заморачиваться, или демонстративный протест против "всемирного заговора - ведь нет же никакого вируса это все фармпроизводители/олигархи/военные/политики придумали, а вы - дураки - верите и маски на себя напялили".
Невозможно по определению к каждому человеку приставить "контролера" за соблюдением режима. Никогда этого не будет.
Если до людей не доходит, что единственный вариант уберечь себя, своих близких и окружающих людей - всем массово носить маски, то общая статистика будет расти в геометрической прогрессии.
Начни с себя!!!
Ну и тогда уже с уверенностью можно начинать ругаться:
- на отсутствие слаженных действий между органами власти,
- на отсутствие медпомощи в районах,
- на комментарии в поликлиниках "Ой да у всех у вас ковид, приходите и стойте за талончиком, и без разницы нам что у вас температура и в контактах косвенно был ковидный больной.",
- на показной увоз на тестирование в комбезах на скорых, после которого говорят, что обратно добираться своим ходом - на том же автобусе, в котором забито 50 человек без масок, включая кондуктора.
7.07.2020 13:39
гость
Причём тут обнуление ?
сходили, проголосовали, подхватили и вот результат....
за сутки выявили 171 нового зараженного
...!
"Поэтому и причину вам никто не пишет, шашлычников не обвиняет и безмасочников."(с)
Зачем писать причину? Их бреду объяснений всё-равно никто не верит.
7.07.2020 13:52
Гость
Может быть просто стали больше тестов делать? или реально показывать сколько выявлено??? А до голосования по конституции нельзя было.
Но ведь Алтайский край поднимается в таблице по заражениям вверх,значит во многих регионах ситуация лучше,и это не связано с выборами.
Н-р:
Кемеровская область- 2.018
Томская область-2.608
7.07.2020 14:14
- гость -
Голос разумного человека не слышно в этом вое шакалов....
7.07.2020 14:14
- гость -
Может потому-что в других областях губернаторы "с яйцами"?
Слаб оказался Виктор,не то ему имя дали. Оказалось лечь под танк проще,чем с вирусом бороться.
Что вы пристали к маскам? Вам они ни когда не помогут! Маска эффективна, когда ее носит зараженный! А зараза у нас расти будет до тех пор, пока как в китае не сделают, 2-3 недели строгого карантина, абсолютно всем! Чтобы ни кого на улице не было за это время! Вот тогда пойдем все на выздоровление...
7.07.2020 14:22
Потёмкин
Считаю, лечь под танк - тест на идиотизм. И выявляет вовсе не храбрость. А то, что персонаж ни во что не ставит жизнь. Если свою не бережет, то и на чужие нас рать.
Под танк во время боевых действий - это совсем другое. Совсем не сравнить с игрой "Зарница" в поисках адреналина.
в Москве 629... у них все давно открыли и каждый день уменьшается)) а Томенко видно надо деньги распилить , вот он и увеличивает цифры постоянно.....
7.07.2020 14:30
parom4ik
А зараза у нас расти будет до тех пор, пока как в китае не сделают, 2-3 недели строгого карантина, абсолютно всем! Чтобы ни кого на улице не было за это время! Вот тогда пойдем все на выздоровление...
Представьте это у нас, как на амике и завоют и заплачут,
7.07.2020 14:40
гость
За месяц прирост инфицированных в столице снизился в три раза.В Москве новых случаев коронавируса почти на 90% меньше, чем два месяца назад.
Так,по крайней мере,СМИ пишут.
А у нас?
7.07.2020 14:51
- гость -
умные губеры пишут цифры которые нужны, чтобы бизнес работал! а жадные губеры пишут нужные цифры для себя, чтобы списывать деньги!
в итоге всем им пофиг на простых людей!
Работают в полном объеме, без всяких ограничений МФЦ, ПФР, налоговые, суды. Причем все вопросы решают исключительно при личном посещении. Получить информацию можно только придя в организацию. Присылать по электронной почте отказываются. Говорят, что это неимоверный труд - отсканировать и кинуть на адрес. А отксерокопировать и послать по обычной почте, чтобы люди ходили и заражались - самое то.
Да что же вы разнылись, тут либо смерть части населения, либо смерть экономики и так же части населения, так что вывод очевиден жить прежней жизнью, ну а кто выживет тот выживет, Швейция вам в пример никаких карантинных мер и все уже прошло на спад
А зараза у нас расти будет до тех пор, пока как в китае не сделают, 2-3 недели строгого карантина, абсолютно всем! Чтобы ни кого на улице не было за это время! Вот тогда пойдем все на выздоровление...
Ага, на Казахстан посмотрите. После жесткого карантина вышли( всю весну сидели) и резкий рост пошел. Вирус никуда не исчез! Теперь второй карантин объявили на две недели чтобы подготовить коечный фонд. Еще и врачей теперь Россия им отправила , сами не справляются.
Это наглядный пример того, как делать нельзя
7.07.2020 14:54
- гость -
... c понедельника 6 июля все пассажиры общественного транспорта в Швейцарии будут в обязательном порядке носить защитную лицевую маску.
Любой человек, въезжающий в страну из стран повышенного риска, должен будет провести десять дней в режиме карантина /Русскоязычная редакция SWI Swissinfo, 3 июля 2020/
Да бросьте вы про маски эти. Их "эффективность" доказали сами же врачи своим количеством зараженных
7.07.2020 15:05
- гость -
Так даже врачей масками не обеспечили!
Стерильность госучереждений,
Лежит на ваших лицах и руках
Здоровьем здесь не блещут в самом деле
А в остальном, спаси их всех Аллах.
- гость -
7.07.2020 15:05
- гость -
Так даже врачей масками не обеспечили!
Да ну нафиг... В Москве вон в скафандрах почти врачи работают и то сколько зараженных среди них. если конечно не притянуты за уши эти цифры
7.07.2020 14:01
- гость -
Как же мы любим во всем искать виноватых ... Начни с себя!!! ...
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Все верно, но пока бОльшая часть людей не ощутит реальность опасности, никто не начнет заботится о себе и окружающих. Проводя параллели с Москвой, можно предположить, что маски начнут носить, когда число зараженных в Барнауле за сутки будет 250...300 человек (недели через три?).
7.07.2020 14:03
- гость -
сходили, проголосовали, подхватили и вот результат....
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В регионах, в которых было устойчивое снижение заболеваемости до голосования - снижение продолжилось и после.
В регионах, в которых был устойчивый рост заболеваемости до голосования - рост продолжился и после.
В "не определившихся" - динамика разнонаправленная. Так, что никакой прямой связи с голосованием нет. Но, вероятно, есть связь с неверно выбранным режимом изоляции (фактически одновременно для всей страны без учета сдвига волн в разных регионах). В результате Алтайский край был на изоляции тогда, когда в этом не было особой необходимости. А практически полное снятие ограничений совпало с реальным началом первой волны.
7.07.2020 14:40
гость
7.07.2020 14:51
- гость -
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В Москве доля выявленных переболевших практически в девять раз больше, чем в АК. Когда у нас столько переболеет - тоже заболеваемость пойдет на спад. С одной стороны - это эффект коллективного иммунитета, с другой - принятие обществом норм поведения, препятствующих распространению вируса.
Иду по лесу и вижу - спортивной походкой со скандинавскими палками идёт рыжий чувак и напевает:
"Муравейник живет, кто-то лапку сломал - не в счет,
А до свадьбы заживет, а помрет - так помрет..."