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Организаторов крестного хода в Алтайском крае хотят наказать

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор проинформировал губернатора о том, что епархия провела мероприятие в обход ограничений
Крестный ход в 2019 году / Фото: altai.eparhia.ru

Крестный ход в 2019 году / Фото: altai.eparhia.ru

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю намерено привлечь к административной ответственности организаторов самовольного крестного хода, сообщает "Банкфакс".

Ведомство уже проинформировало об этом главу региона Виктора Томенко, уточнив, что митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия предупреждали о запрете проведения таких мероприятий.

По оценке специалистов Роспотребнадзора, организаторы крестного хода совершили правонарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Должностным лицам за это грозит до 50 тысяч рублей штрафа, а юридическим – до 300 тысяч рублей. Однако возбудить такое дело может только полиция, уточнили в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что 22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково начался 28 июня и продлится пять дней.

По предложению Алтайской митрополии это паломническое мероприятие провели в формате автопробега.

До Богородице-Казанского мужского монастыря в Коробейниково миряне поехали на транспорте. Однако, чтобы соблюсти традиции крестного хода, в местах бывших остановок все же служили молебны с акафистом Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери. Божественные литургии ежедневно проводили по маршруту движения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.07.2020 10:59
Потёмкин

Неделю назад Роспотребнадзор рассказывал,что разрешил крестоносцам автопробег.А теперь задницу прикрывают. И наказывать станет полиция,которая их сопровождала?
А сейчас церковь с богом ещё и в Конституцию записана- так что "руки прочь"!

6.07.2020 11:00
- гость -

300 тысяч им впаять, либо 50 тыщ и главного попа за бороду оттаскать?! Роспотребнадзор натягивай этих в рясах, коли вас обидел господь серым веществом.

6.07.2020 11:11
Гость

Так они же по улице шли, в помещении не были, а по улицам мы все ходим.

6.07.2020 11:13
- гость -

Обратились к Губеру, а самим штраф влупить крестоносцам и ГБДД, очко сыграло

6.07.2020 11:18
могиканин

крестоносцам штраф,а роспотребнадзору срок,за чувства веру.щих.

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