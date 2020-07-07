Алтайский край вошел в топ-10 по числу заразившихся COVID-19 в России за сутки

За сутки в России выявили 6368 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число больных достигло 694 230. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Напомним, что на 7 июля в Алтайском крае выявили рекордное число заболевших – 171 человек. С этим показателем регион занял девятое место по суточному приросту в стране. Коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,68.
За сутки в России из больниц выписался еще 9551 пациент, общее число выздоровевших достигло 463 880. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 198 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 10 494 летальных исхода.
Комментарии
Ура! Это победа! Теперь мы не только в 10-ке по уровню самых низких зарплат, психически больных, ожирению, но и коронавирусу.
Алтайский край возглавил рейтинг самых «болеющих» регионов.
бухгалтер Томенко, это прорыв!!
Как всегда на амике заголовок не раскрыт, с тем же успехом можно и в тройку написать. Текст и заголовок часто просто не связаны между собой. Если пишите в десятку, укажите конкретные регионы и цифры.
Министр Попов рулит!
Министра Попова давно надо было уволить по статье!!!
7.07.2020 15:48
гость Вы за что нашего министра ненавидите у себя там в Америке?! Вот и меняйте там белого на черного президента , ишь ты! повадились петиции покупать!