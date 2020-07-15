Алтайский край на пять дней накроет аномальная жара

Население Алтайского края предупредили о серьезной угрозе возгораний в связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
"По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 16 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода: максимальные температуры воздуха могут достигнуть отметки до + 30 градусов и выше", – уточнили в ведомстве.Жителям региона советуют соблюдать правила пожарной безопасности и внимательно относиться к своему самочувствию во время жары. В частности, рекомендуется пить больше воды, носить светлую одежду и не находиться подолгу на солнце.
Ранее спасатели предупредили, что до 17 июля в Алтайском крае сохранится пожароопасность четвертого класса, а в западных районах — пятого.
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