Барнаульцы сообщают о пожаре на территории сереброплавильного завода

Фото: vk.com/incident22
Пользователи соцсетей сообщили о крупном пожаре на территории сереброплавильного завода. Как уточняют очевидцы в паблике Barnaul 22, горят здания спичечной фабрики.
Свидетели отмечают, что возгорание произошло очень быстро – примерно за пять минут, но пожарные не сразу смогли проехать к зданию. На месте происшествия работает не менее четырех пожарных автоцистерн.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили, что пожар произошел на ул. Мало-Олонской. По предварительным данным, пострадавших нет.
Комментарии
всетаки нашли способ списать исторический памятник? ну вот..всетаки построят значит там ТЦ ....место хорошее....((( вот поглядим, кто и какой ТРЦ построит - тот и спалил памятник. )))