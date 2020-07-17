Жила-была "Спичка". История уникальной барнаульской фабрики, где произошел пожар

В ночь с 16 на 17 июля в Барнауле загорелось здание спичечной фабрики (ранее Барнаульский сереброплавильный завод). Без преувеличения можно сказать, что этот объект – сердце города и именно ему Барнаул обязан своим рождением. Сейчас архитекторы и власти краевой столицы пытаются подсчитать ущерб и спрогнозировать, можно ли будет восстановить здание. Amic.ru вспоминает богатую историю завода с его основания и до наших дней.

Сначала было серебро

Своему рождению Барнаул обязан именно сереброплавильному заводу и его владельцу – Акинфию Демидову. Предприятие начали строить в 1739 году. Запустили его в 1744 году.

Поселок, образованный при заводе, так и назывался – Барнаульский завод. В XVIII веке писали: "Прибыл в Барнаульский завод".

Здание завода занимает территорию почти 7,5 га и состоит из 17 уникальных исторических строений XVIII-XIX века. По всей России нет ничего похожего на сереброплавильный завод. Объект является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

Изначально предприятие строили для выплавки меди. Бытующее мнение о том, что на Алтае была серебряная руда в чистом виде, не совсем верное. Скорее, в Барнауле были полиметаллические руды, в которых в разных пропорциях содержались различные металлы: медь, свинец, цинк, золото. И серебро.

Узнавший об этом Демидов нанял немецких специалистов, которые умели выплавлять из меди драгоценные металлы. И в 1746 году на Барнаульском заводе сломали медеплавильные печи, а вместо них построили сереброплавильные. Завод так и стал называться – сереброплавильный, а медь стала отходами производства. Потом из нее стали чеканить сибирскую монету. А вообще на Алтае добывалось 90% серебра всей Российской империи.

Сначала корпуса завода были деревянными. Из кирпича построены были только печи, помещение для хранения серебра и пороховой погреб (завод окружала крепость с пушками). Но здания здесь часто горели. И в XIX веке дерево сменил кирпич. Сооружения XIX века сохранились до сих пор – это первая плавильная фабрика и часть корпуса второй плавильной фабрики.

В 1893 году на сереброплавильном заводе плавку прекратили. После отмены крепостного права за труд рабочих нужно было платить, и себестоимость серебра значительно выросла. Да и рудные источники к тому моменту уже истощились. В 1887 году здесь открылся казенный лесопильный завод Главного управления Алтайского округа. В 1920 году он был национализирован и с 1921 года начал действовать как государственный лесопильный завод № 13 имени М.С. Казанцева (назван в честь старейшего рабочего завода). Просуществовало предприятие до Великой Отечественной войны.

Потом были спички

1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Из белорусской Речицы, которую оккупировали немцы, в Барнаул эвакуируют оборудование спичечной фабрики "10 лет Октября". Станки монтировали в здании бывшего сереброплавильного завода. Установка оборудования, благоустройство фабрики проходило зимой, в тяжелейших условиях. Одновременно с оборудованием прибыло пятнадцать человек мастеров и кадровых рабочих с этой фабрики. Эвакуированный завод – это и есть будущая Барнаульская спичечная фабрика, которую горожане ласково прозвали "Спичка".

Этикетка на коробке Барнаульской спичечной фабрики, 1963 год

Уже в 1942 году на фронт отправили первую партию спичек. А в 1980-х фабрика за сутки вырабатывала около 2,5 тысячи ящиков, или примерно 120 млн спичек. Барнаульская спичечная фабрика была одной из крупнейших в Советском Союзе.

Как потухла "Спичка"

После войны фабрика переживала разные времена. Еще в 1970-х годах спички были нарасхват и их не хватало, но в 1987 году на целый месяц пришлось остановить производство. На предприятии произошел кризис перепроизводства, скопились 17 вагонов со спичками.

Конец 80-х годов XX века / Фото: spichka.org

В 1992 году фабрику приватизировали, и она стала закрытым акционерным обществом. Казалось, "Спичка" начала оживать: производство выросло на 20%. Но в 1993 году, после либерализации цен, долг покупателей перед фабрикой стал расти, а деньги стремительно обесценивались. Кроме того, упал и спрос на спички: оптовики перешли на дешевые зажигалки из Китая. В 1993 году фабрика в два раза сократила производство, в 1994 году – еще в четыре раза. В феврале 1998 года "Спичку" признали банкротом, на предприятии было введено конкурсное управление.

В конце 2000 года памятник архитектуры выкупила компания "Алтайкровля", которой владеет бизнесмен Николай Рыжак. Он заявлял о намерении возобновить производство спичек. Но уже в 2006 году "Алтайкровля" продала здание ОАО "Алтайград" (предприниматель Григорий Гаврилов). Новый владелец хотел создать на месте памятника "историко-культурный центр".

В 2009 году здание перешло в руки агрохолдингу "Изумрудная страна". Но холдинг обанкротился.

"Лента" по соседству

В 2017 году за 180 млн рублей 17 зданий и земельный участок выкупила компания "Матч". К ней имеют отношение Нодар Шония (строительная компания "Селф") и Евгений Ракшин ("Мария-Ра").

Бизнесмены разработали проект по реконструкции территории. Новые владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены отреставрировать исторические здания на территории завода, после чего он может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Концепция реновации территории завода / Фото: dering.ru

Тогда же стали распространяться слухи, что рядом со "Спичкой" может появиться крупный ТЦ. Против этой идеи сразу же выступили барнаульские общественники. В 2017 году представитель краевой организации "Союз архитекторов России" Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко написали письмо министру культуры страны Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в судьбу территории бывшего сереброплавильного завода в городе Барнауле. А представители городского сообщества "Шпиль" создали петицию с требованием запретить строительство гипермаркета на территории бывшего сереброплавильного завода. Ее подписали 1969 человек.

"Разработан проект зон охраны, который допускает максимально близкое расположение торгового центра к историческим заводским постройкам, что может нарушить целостное восприятие исторической среды данной территории и разорвать композиционно-видовые связи со смежными архитектурными ансамблями того же периода", – говорили общественники.

Позднее архитектор Александр Деринг (занимается разработкой проекта реновации территории завода) заявил, что собственниками пока не принято решение о строительстве на его территории коммерческих объектов или гипермаркета.

Барнаульская мэрия также заверила горожан, что в охранной зоне бывшего сереброплавильного завода не будет торговых центров и магазинов крупных сетей.

На публичных слушаниях 167 человек из 225 проголосовали в поддержку проекта.

После этого в богатой истории барнаульской "Спички" началась новая глава. Собственники помещений долго не могли утвердить проект охранных зон завода. Экспертов Министерства культуры насторожило размещение опор ЛЭП, высотность, определенная для строительства в охранных зонах и другое. Эксперты пришли к выводу, что проект был составлен с нарушениями.

Охранные зоны на территории предприятия не могли принять три года. Сделать это получилось только в 2020 году.

Конгрессно-выставочный центр

Буквально за два дня до пожара, 15 июля 2020 года, судьба "Спички" снова поднималась на градостроительном совете Барнаула. По сообщению "Толка", барнаульская мэрия планирует построить на территории завода конгрессно-выставочный центр. Сделать это предполагалось в рамках государственно-частного партнерства.

Однако пока реализовать эту схему сложно, потому что земля памятника архитектуры принадлежит компании "Матч", связанной с предпринимателями Евгением Ракшиным, соучредителем компании "Мария-Ра", и Нодаром Шонией, собственником строительной компании "Селф".

"Мы не можем туда вложить деньги, потому что это нецелевое расходование средств. Следовательно, мы не можем спроектировать объект (конгрессно-выставочный центр). Поэтому Ракшин должен передать нам землю для проектирования здания, а потом мы должны обратно передать ему кусок земли. Но и это невозможно, потому что он ее должен купить с торгов. Это тупик", – рассказал на градостроительном совете глава Барнаула Вячеслав Франк.

Субботники на "Спичке"

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Субботники на "Спичке" / Фото: Евгений Кучинев

А пока проект реконструкции территории завода "буксовал" в Минкульте России, барнаульский архитектор Александр Деринг с волонтерами проводил "Субботники на "Спичке". Мероприятие включает в себя экскурсии для всех желающих. Но основная цель добровольцев – по мере возможности поддерживать в порядке и облагораживать территорию завода.

Как горела "Спичка"

В ночь с 16 на 17 июля на территории завода произошел большой пожар, который был виден с разных сторон Барнаула. Пожарные не сразу смогли подобраться к месту горения. Огонь повредил кровлю и перекрытия здания на площади около 180 кв.м. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Но точный вердикт вынесут только после пожарно-технической экспертизы.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Общественники, в свою очередь, уже выразили сомнение, что кто-то мог умышленно поджечь исторический объект. По их мнению, это никому не выгодно: здание находится под защитой государства, и снести его не позволят. Сейчас место пожара выглядит довольно удручающе. Это можно увидеть в нашем фоторепортаже.

Тем не менее архитекторы и историки Барнаула высказали надежду, что здание удастся восстановить. Александр Деринг уже объявил новый субботник на "Спичке", правда, пока не указал его дату. Также он сообщил, что собственники по-прежнему намерены сделать из этой площадки одну из главных достопримечательностей Барнаула.