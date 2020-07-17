"Вернуть государству". Барнаульские архитектор и историк о судьбе сгоревшей "Спички"

Пострадавшее от пожара здание на территории барнаульской "Спички" можно восстановить, уверен архитектор Александр Деринг. Кирпичные стены объекта, построенного в 1739 году, выдержали огненный удар. Но вот удар времени способен их "сломить": эксперты считают, что если уже сейчас не начать работы по реконструкции памятника архитектуры, "сердце" Барнаула можно навсегда потерять.

"Все восстановимо"

Пожар, произошедший на сереброплавильном заводе в ночь на 17 июля 2020 года, полностью уничтожил кровлю здания второй плавильной фабрики. Однако каркас объекта выдержал, поэтому его можно воссоздать, рассказал amic.ru Александр Деринг.

"Я был на "Спичке", катастрофического положения не увидел. Да, сгорела кровля, но она была довольно старая. Самое главное, что сохранились стены – каркас здания. Все восстановимо. Я не вижу угрозы для объекта, его можно отреставрировать", – говорит он.

По словам эксперта, сейчас специалисты должны не только оценить последствия и ущерб от огня, но и сделать обмерные чертежи, то есть задокументировать объект. Эти данные, поясняет архитектор, помогут отстроить здание заново, даже если оно полностью уничтожено. Но в городе подобных работ еще не проводились.

"То, что случилось – определенный сигнал к действиям, и сейчас нужно более плотно заниматься реставрацией, научным обследованием, сбором информации, чтобы "зафиксировать" здание. Пожары и говорят о том, что нужно довольно быстро провести "обмерные" работы памятников архитектуры города. Это необходимо, чтобы можно было восстановить объект по замерам, если вдруг случится какое-то ЧП", – отмечает Деринг.

"Кредит доверия" исчерпан

Несмотря на то, что сереброплавильный завод находится под охраной государства, восстанавливать сгоревший объект (как и всю территорию памятника) должен собственник. В 2017 году комплекс купила с аукциона компания "Матч". К ней имеют отношение Евгений Ракшин (соучредитель "Мария-Ра") и Нодар Шония (владелец строительной компании "Селф"). Их комментарии пока получить не удалось.

Барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев отмечает, что "Матч" уже несколько лет обещает восстановить объект, однако "Спичка" по-прежнему заброшена.

"Собственник сереброплавильного завода несет ответственность за ту ситуацию, которая там происходит, за это запустение. "Кредит доверия" к компании, которая обещает восстановить памятник с 2017 года, должен закончиться. Вы либо там что-то делайте, либо отвечайте за бездействие", – говорит Дегтярев.

Историк считает, что к решению проблемы должны подключиться краевые и городские власти. Они могут ускорить работы по восстановлению, если, например, включат объект в федеральные программы. Также важно создать рабочую группу с участием архитекторов, урбанистов, историков, чиновников, чтобы вместе с собственником решать вопрос по восстановлению объекта. По оценкам краеведа, на работы потребуется не менее миллиарда рублей.

"Нужно брать объект под общественно-государственный контроль, как сейчас взят парк "Изумрудный", обсуждать работы, контролировать процессы. Возможно, найдутся бизнесмены, у которых есть идеи, как после реставрации использовать территорию "Спички". Но, конечно, не застраивать ее ТЦ или чем-то другим", – считает Данил Дегтярев.

Александр Деринг говорит, что планы по восстановлению сереброплавильного завода у собственника есть, однако когда именно "Матч" приступит к работам, архитектор не уточняет.

"Насколько мне известно, собственники территории завода намерены не просто сохранить и восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы края", – написал Деринг 17 июля на своей странице в социальной сети.

По мнению историка Данила Дегтярева, если работы по реставрации объекта затянутся, это усугубит ситуацию. В городе уже есть примеры, как после пожаров исторические объекты пришли в упадок, напоминает эксперт.

"Сразу приходит на ум здание на Старом базаре, на ул. Мало-Тобольской, 36 (универмаг "Сухов с сыновьями", – прим. ред.). Пожар в нем произошел более 20 лет назад. Есть и дом купца Поскотинова на улице Мало-Олонской, 21, которое огонь повредил в 2002 году. Сейчас здание также в плохом состоянии. Очень бы не хотелось, чтобы и вторая плавильная фабрика сереброплавильного завода разделила судьбу этих двух объектов", – говорит историк.

По мнению Данила Дегтярева, в идеале барнаульский сереброплавильный завод нужно вернуть в государственную собственность. В этом случае есть шанс, что процесс реставрации все-таки запустится.

"Государство, конечно, тоже не всегда хорошо обращается с объектами. Но с государства нам – народу – проще спросить. А тут частный собственник, хозяин-барин. Частная собственность неприкосновенна, "идите мимо". Лучше передать памятник краю или федерации. Но согласится ли владелец – большой вопрос. Он выкупил его за 160 млн рублей и назад эти деньги ему уже никто не вернет", – говорит историк.

Почему "Спичку" до сих пор не восстановили?

Сереброплавильный завод – памятник архитектуры, который включен в туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город". Это один из главных архитектурных символов краевой столицы, с которого и началось ее развитие.

Собственник комплекса, компания "Матч", в 2017 году представил концепцию восстановления "Спички". Она предполагает реставрацию уникальных исторических зданий, которые превратят в туристические объекты.

Планировалось, что на территории построят информационный центр, музейную зону, мастерские ремесел. На территории завода хотят проводить концерты, ярмарки, выставки, традиционный Демидовский бал и другие мероприятия.

Однако к работам так и не приступили: для этого нужно было принять проект охранных зон памятника. Этот документ отражает каждый исторический объект, обозначает его неприкосновенную территорию, а в нем должны быть отмечены участки, на которых возможно новое коммерческое строительство. Такой документ в городе утвердили только в марте 2020 года, а потом жизнь в стране практически остановилась на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.