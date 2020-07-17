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Как выглядит барнаульская "Спичка" после пожара. Фото

, ИА "Амител"
Восстановить памятник истории можно, считает архитектор Александр Деринг

Фото: Екатерина Смолихина, Александр Деринг

Пожар на "Спичке", который произошел в ночь с 16 на 17 июля, уничтожил большую часть деревянных перекрытий. Корреспондент amic.ru побывал на месте событий и увидел, что осталось от бывшего Сереброплавильного завода.

Ситуацию с пожаром прокомментировал и барнаульский архитектор Александр Деринг.

"Запах гари от ул. Короленко. Думал, все здание сгорело. Все можно восстановить. Но для чего это нужно было делать? Мы не оставим нашу "Спичку" без внимания. В ближайший субботник оценим фронт работ по расчистке и уборке", – написал Деринг.

Произошедшее на бывшем Сереброплавильном заводе архитектор назвал злым роком: "На всю страну опять опозорились и не сумели сохранить свою главную святыню... какой-то злой рок. Пожар 1905 года разрушил 2/3 второй плавильной фабрики, и тут через 115 лет добивает остатки".

Возможной причиной возгорания может быть поджог или неосторожное обращение с огнем, но разбираться в этом будут специалисты.

Напомним, что пожар в здании бывшего Сереброплавильного завода произошел в ночь с 16 на 17 июля. Пламя распространилось очень быстро, а пожарным, по словам очевидцев, очень долго не удавалось проехать к объекту. 

Барнаульский сереброплавильный завод – историческое предприятие в краевой столице, работавшее с 1744 по 1893 год. Именно с ним связано появление и развитие города в XVIII-XIX веках.

Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектара. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". 

В 2015 году территория завода и здания, расположенные в черте комплекса сооружений, включены в туристический кластер "Барнаул – горнозаводской город" как один из главных его объектов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2020 09:17
Босямбр

Восстановить то можно, только никто этого делать не будет, не для того поджигали.

17.07.2020 09:21
Леня

Все по плану: подожгли, снесли, построили ТЦ

17.07.2020 09:22
- гость -

никакой фантазии у бизнесменов, тоска

17.07.2020 09:29
- гость -

Судя по состоянию кладки сколько это здание простоит, две или три зимы? Вода и перепады температур быстро его снесут.

17.07.2020 09:29
Читатель

Если бы хотели сохранить уже давно бы выселили эти дурацкие мастерские и сделали музей. Бездельники от культуры, архитектуры и чиновников вам не место на ваших должностях!!!

17.07.2020 09:35
месный

Чё там ваще архитектурного-то?

17.07.2020 09:40
строй

Да не поджигал это никто. Ибо нафиг это никому не надо. Кроме конечно любителей городских легенд про застройщиков и торгованов поджигающих все что видят))).
Если здание федеральный объект культурного наследия то снять с него статус даже если оно в пыль размолото невозможно.

17.07.2020 09:43
- гость -

Все можно восстановить. Но для чего это нужно было делать?

Что ЭТО? Поджигать или реставрировать?

17.07.2020 09:48
- гость -

Там спички делали и ни разу пожара не было. Стоит бак на 200-300 л со взрывоопасной смесью и туда палочки окунаются, будущие спички. Публика работала простая и никто пожар не устроил, а тут кому-то участок приглянулся.

17.07.2020 09:53
- гость -

Надо наказать ответственного за охрану объекта. Росгвардия сидит мусорные баки охраняет по ночам в элитных домах, а на памятник культуры камеры не нашлось.

17.07.2020 09:58
- гость -

Ну вот, опять классическое решение вопроса по участку.Заказчика в принципе найти не сложно, если будут искать.

17.07.2020 09:59
- гость -

Все по плану: подожгли, снесли, построили ТЦ

ТЦ уже не актуально. Так денег не заработать. Вероятнее, теперь дождутся пока оно до основания разрушится, а потом начнут восстанавливать по типу как художественный музей. Десятилетиями можно деньги осваивать!

17.07.2020 10:09
строй

Ну вот набежали опять фантазеры поджогов и участков под ТЦ. Вы хоть один случай то знаете чтоб после поджога объекта со статусом на его месте что то построили?
Здание на красноармейском/никитина как погорело лет 10 назад так и стоит. ,
Здание БТИ на малотобольской уже 20 лет так и стоит. Здание на малоолонской так и стоит. Деревяшка погоревшая на угли площади свободы/ползунова так кучей и лежит.

17.07.2020 10:25
гость

пандемия показала, что ТЦ неактуально от слова совсем, возможно на этом месте будут многоэтажки

17.07.2020 10:27
гость

Какие тупые хозяева! Просто до блевоты!

17.07.2020 10:39
- гость -

строй 10:09

Да нет конечно, не все горит под застройку, налоговые и БТИ горят по другим причинам.
"Спичка" - давний конфликт интересов.

17.07.2020 10:59
гость

следовало этого ожидать, а то общественные слушания, цирк да и только

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