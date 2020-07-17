Названа предварительная причина пожара на барнаульской "Спичке"

Предварительной причиной пожара в здании второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода стало неосторожное обращение с огнем, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Точный вердикт вынесут после проведения пожарно-технической экспертизы. Ранее общественники выразили сомнения по поводу того, что кто-то мог умышленно поджечь исторический объект.
Спасатели уточнили, что огонь повредил кровлю и перекрытия здания на площади около 180 квадратных метров.
Сейчас объект выглядит удручающе. Это можно увидеть в нашем фоторепортаже. Во время пожара огонь охватил практически все здание. Корреспондент amic.ru ночью сделал снимки с места происшествия.
Комментарии
Спичка сгорела из-за того что кто-то не потушил спичку... однако
Спичка сгорела по вине собственника - уснул там что ли?
Мой бывший работодатель купил такие стены и через полгода уже там магазин работал. Захотели бы за полгода восстановили, средства нужны.
Около 1-2 лет назад собирали фейковое собрание, где якобы местные жители настоятельно просили на территории спички открыть торговый центр, собрали сотни подписей. Типа местным там ОООЧЕНЬ нужен ТЦ. Жизненно необходим.
Помню, был такой материал где-то в интернете с фотками.
Среди собранной массовки люди тогда узнали много продавцов Марии-РА.
Да пусть Ракшин построит что хочет.. Что пропадать..