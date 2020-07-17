Деринг не считает катастрофой пожар в барнаульской "Спичке"

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг прокомментировал пожар на территории бывшего Сереброплавильного завода.
В своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" Деринг уточнил, что его страничку взломали и поэтому он "не несет ответственности за предыдущие посты".
Речь идет, в частности, о сообщении, в котором от имени архитектора содержалось утверждение, что случившееся со "Спичкой" – это "позор на всю страну".
"То, что произошло сегодня ночью на второй плавильной фабрике, – плохо. Но не катастрофа, – пояснил Александр Деринг. – Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность и охраняется законом как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь незначительно около 150 кв. м кровли".
Он подчеркнул, что собственники выразили намерение сохранить и восстановить объекты культурного наследия, а также сделать их общедоступными для всех жителей и гостей Барнаула.
Ранее amic.ru писал, что огонь повредил кровлю и перекрытия в здании второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода на площади около 180 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
Amic.ru публиковал кадры с места пожара и снимки того, во что теперь превратился исторический объект после ЧП.
Комментарии
В своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" Деринг уточнил, что его страничку взломали и поэтому он "не несет ответственности за предыдущие посты".
Орлята Деринга, поясните, писал ли ваш вожак заявление о взломе?
А возглавит проектные работы наверное сам Деринг? Так бы это все объясняло.
Что за суета вокруг руин сгорела и хорошо ещё одна веха в истории. Так и запишите великий пожар на руинах. Кучу недоделанного мусора сохраняем а неправильно оформленные объекты (новые) сносим