Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

На месте пожара второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода корреспонденту amic.ru запретили подходить близко к зданию. По неподтвержденной информации, в здании могут быть баллоны.
Причина пожара пока не ясна, но как рассказал один из сотрудников, работающих на территории предприятия, часто в этом месте играют дети и ночуют бомжи. По его словам, в левой части здания находились сухие дрова, а справа расположен кузнечный цех, где и произошло возгорание. Другой работник также сообщил, что в правой части здания осталось две машины.
На данный момент кузнечный цех изнутри уже потушили, огнеборцы заливают крышу.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что распространение огня остановлено. Работа на месте происшествия продолжается. Сообщений о пострадавших не поступало.
Обновлено. Предварительно, в ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек личного состава и 11 единиц техники. Открытое горение ликвидировано, площадь возгорания составила более 150 кв. метров.
Комментарии