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"Поджог? Сомневаюсь". Общественники Барнаула о причинах пожара в "Спичке"

, ИА "Амител"
В социальных сетях некоторые горожане предположили, что пожар на Сереброплавильном заводе возник не просто так
Пожар на бывшей спичечной фабрики/ Фото Amic.ru

Пожар на бывшей спичечной фабрики/ Фото Amic.ru

Историки и общественники Барнаула сомневаются в том, что причиной пожара бывшего Сереброплавильного завода стал умышленный поджог.

Здание загорелось вечером 16 июля. Огонь полыхал с такой силой, что пожарным не сразу удалось подъехать к месту возгорания. В социальных сетях барнаульцы сразу вспомнили скандал, когда общественники возразили резко против возведения очередного ТРЦ на месте памятника архитектуры.

"Место под ТЦ освобождают",  - предположили горожане, увидев фото объятого огнем здания. Однако историки и общественники, в том числе и те, кто ранее сам рьяно выступал против строительства торгового центра, предполагают, что поджог здесь ни при чем. По крайней мере, умышленный.

"Пожар — это всегда страшное дело. Но когда горит памятник архитектуры — еще страшнее. С ним уходит история. Насчет поджога сомневаюсь. Если планировали сжечь здание, снести и построить что-то взамен (например, ТЦ)  — не получится. Единственное, могу предположить, что это было нужно для того, чтобы не реставрировать здание. Но опять же, сильно сомневаюсь, что это было как-то спланировано. Само здание второй плавильной фабрики, на мой взгляд, одно из самых красивых сооружений на заводе, Очень надеюсь, что его все-таки можно будет восстановить", — говорит Егор Галкин, руководитель сообщества "Шпиль".

Такого же мнения придерживается историк Евгений Кучинев.

"Здание не сгорит полностью, останутся кирпичные стены толщиной в 1,5-2 метра, которые снести никто не даст. Памятник федерального значения. Тем более там рядом большое пространство для строительства торгово-развлекательных площадей. Даже проект охранных зон утвердили. Я склоняюсь к версии замыкания или неосторожного обращения с огнем", — написал Кучинев на своей странице в Фейсбуке.

В сентябре 2017 года собственник здания заявил о намерении реставрировать Сереброплавильный завод в Барнауле, но наряду с этим построить на его территории и большой торговый центр.

"Мы называем это ТЦ, но я стараюсь так не говорить, это новое коммерческое сооружение", — объяснял тогда архитектор Александр Деринг, курировавший проект барнаульской "Спички".

Против этого решения резко выступили архитекторы Барнаула и общественность. "Сереброплавильный завод должен быть сохранен, но на данный момент на его территории должен быть расположен огромный гипермаркет. Это очень опасная тенденция. К сожалению, собственник земли в первую очередь думает не о восстановлении комплекса, а о строительстве типового гипермаркета", — заметил Сергей Боженко, главный на тот момент архитектор города.

Тогда же, три года назад, представитель краевой организации "Союз архитекторов России" Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко написали письмо министру культуры страны Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в судьбу территории бывшего сереброплавильного завода в городе Барнауле. А представители городского сообщества "Шпиль" создали петицию с требованием запретить строительство гипермаркета в Барнауле на территории бывшего сереброплавильного завода.

Напомним, вечером 16 июля загорелось здание второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские — кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. Причина пожара пока не ясна. О пострадавших также не сообщали. По сообщению МЧС, площадь возгорания составила более 150 кв.м. В ликвидации пожара было задействовано около 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Барнаульский сереброплавильный завод — историческое предприятие в городе Барнауле, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII – XIX веках.

Завод имеет статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Включает 17 зданий на территории 7,5 гектар. В 1942 году на базе предприятия разместили эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрика, которая проработала до конца 90-х. Поэтому барнаульцы порой называют это место "Спичкой". 

В 2015 году территория завода и здания, расположенные в черте комплекса сооружений, включены в туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город" как один из главных его объектов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.07.2020 06:38
- гость -

Если все историки вроде Питера Соколова. Сегодня новому поколению история не нужна. 21 век. Деньги и все.

17.07.2020 06:39
- гость -

Щас мажорик ракшинский там домов настроит и правда справдится

17.07.2020 06:40
Босямбр

Ну вот, и всё, останется разобрать стены, и будет бараноульцам новый мегомагазинчик. Радуйтесь, верной дорогой идёте!!!!!

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