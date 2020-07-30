Слушать музыку, смотреть на горы. Интернет на алтайских курортах стал быстрее

Благодаря работе МТС над сетями 3G и 4G скорость мобильного интернета увеличилась в полтора раза. Теперь в Белокурихе и Яровом стало комфортнее пользоваться соцсетями, смотреть фильмы онлайн.
"Алтайский край ежегодно принимает более полутора миллионов отдыхающих, а в этом году по понятным причинам мы ожидаем еще больший туристический бум. Весной мы существенно расширили сеть вблизи мест отдыха и туризма, чтобы абоненты чувствовали себя комфортно, оставаясь на связи во время своего отдыха и имели доступ ко всем интернет-приложениям, которые могут понадобиться", − отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
С 2014 года сеть 4G от МТС доступна на территории всех санаториев, пансионатов и отелей Белокурихи – одного из лучших курортов федерального значения. В Белокурихе-2 устойчивая мобильная связь и скоростной интернет появились в 2018 году. МТС стал первым оператором, который установил здесь базовые станции 4G, обеспечив рост турпотока и появление новых инвесторов.
Комментарии
Да, на Яровом МТС летает.
Сделайте интернет в садоводстве Огоньки за Б.Ключами !
Гавно мтс по всему горному как был так и остался
Недавно отказался от МТС. Несколько лет подряд съедали дневной тариф интернета в начале дня. Постоянно меняют условия предоставления услуг, чтобы опустошить баланс.