"Вселяет оптимизм". Какие заводы Алтая посетил глава Минпромторга РФ и что его впечатлило

В инфраструктуру предприятий активно вкладывается не только государство, но и краевые власти, подчеркнул Антон Алиханов

11 августа 2026, 06:50, ИА Амител

Визит Антона Алиханова в Алтайский край / Фото: Минпромторг РФ

Рабочий визит министра промышленности и торговли России Антона Алиханова в Алтайский край прошел 7 августа. Глава федерального ведомства посетил несколько крупных предприятий и оценил уровень их модернизации. По его словам, региону есть чем гордиться: промышленный комплекс показывает неплохой рост.

О том, на каких заводах побывал министр, что ему понравилось и с какими сложностями он пообещал помочь разобраться, - в материале amic.ru.

Ткани, вагоны и топливные системы

В ходе своей рабочей поездки Антон Алиханов посетил три крупных завода. Первой точкой его маршрута стал Барнаульский меланжевый комбинат, где сегодня действует самый крупный текстильный кластер в Сибири. Министру показали весь производственный цикл, роботизированный склад и лабораторию, а также продемонстрировали образцы продукции.

Алиханов назвал предприятие самым современным во всей отечественной легкой промышленности. Он подчеркнул, что в этом немалая заслуга краевых властей.

"Это стало возможным благодаря поддержке государства. Регион тоже активно вкладывался в инфраструктуру, что очень важно. Было уделено серьезное внимание. Это позволяет получать очень качественные ткани, которые, в основном, идут на снабжение наших специальных служб. То, что я сегодня увидел, вселяет оптимизм. Говорить о том, что в России нет возможности изготавливать собственные ткани и финальные изделия, больше не приходится. Мы можем все", - отметил глава Минпрома. Фото: Минпромторг РФ

После этого министр побывал на "Алтайвагоне", который сегодня производит каждый пятый грузовой вагон в России. Алиханову показали в действии роботизированные сварочные комплексы и автоматизированную линию изготовления колесных пар. Здесь же глава Минпромторга пообщался с молодыми специалистами завода: обсуждали кадровый потенциал отрасли и господдержку профильного образования.

Финальной точкой поездки стал Алтайский завод прецизионных изделий. Предприятие проектирует и выпускает современные топливные системы с электрогидравлическим управлением для дизельных двигателей. Благодаря масштабной модернизации здесь сегодня могут выпускать до 48 тысяч полнокомплектных систем в год.

"Алтайская промышленность растет хорошо"

Федеральный министр высоко оценил рост всей Алтайской промышленности. По его словам, к концу прошлого года отрасль показала небольшое снижение, но уже в первой половине 2026-го вновь начала прирастать.

"В первом полугодии алтайская промышленность растет хорошо и показывает себя выше среднего по России. В целом, предприятия показали почти 2% прироста за первую половину 2026-го", - сказал Алиханов. Фото: Минпромторг РФ

Также он отметил большое разнообразие продукции, которую сегодня выпускают на Алтае. Заводы активно пользуются инструментами поддержки, чтобы расширять свои мощности и дальше.

"Алтайский край - крупный промышленный центр с диверсифицированной экономикой. Мы фиксируем положительную динамику в развитии инфраструктуры: создаются технопарки и кластеры, активно используются механизмы льготного финансирования. Только за 2025 год через Минпромторг России предприятия региона получили 1,1 миллиарда рублей федеральных субсидий", - сказал Антон Алиханов.

Фото: Минпромторг РФ

"Продолжим поддерживать"

Обсуждали в ходе поездки и сложности сегодняшнего дня. Важность такого подхода в своих соцсетях отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В частности, глава Минпромторга РФ рассказал про профицит вагонов, который сегодня сложился на железных дорогах страны. Это серьезная проблема для вагоностроительных заводов страны, в том числе и для алтайского. По словам Алиханова, Минмпромторг в ближайшее время рассмотрит возможность внедрения новой льготной программы для покупателей продукции.

"Надеюсь, мы найдем какие-то подходы к решению этой задачи. Будем определяться с объемом финансирования. Решения нужны в ближайшее время, чтобы обеспечить людей работой и ни в коем случае не потерять компетенцию, которая приобретена на "Алтайвагоне" за эти годы", - сказал министр.Он также заверил, что министерство продолжит оказывать алтайским заводам системную поддержку, чтобы краевая промышленность и дальше устойчиво развивалась. Не будут сбавлять обороты и краевые власти, подчеркнул Виктор Томенко.

"Вместе с правительством РФ и на краевом уровне обязательно продолжим поддерживать предприятия края, их проекты развития", - сообщил губернатор.Ранее он рассказывал, что совокупная капитализация регионального лизингового фонда и Фонда развития Алтайского края за последнюю пятилетку увеличилась почти в два раза, до 3,5 миллиарда рублей. Только за три прошедших года предприятия получили льготного заемного финансирования на 2,2 млрд. А общая сумма инвестиционных проектов, которые удалось реализовать благодаря этой поддержке, превысила 18 млрд рублей.