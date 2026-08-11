Сегодня придется выбирать, куда направить энергию. Если с утра начать реагировать на каждую мелочь, к обеду может появиться ощущение, что сил потрачено много, а важные дела так и не продвинулись.

В работе вероятна ситуация, где понадобится проявить самостоятельность. Не ждите подробной инструкции, если общая задача уже понятна. Предложите свой вариант и покажите, как собираетесь его реализовать.

После обеда возможен спор из-за денег или распределения обязанностей. Не переходите на личности – обсуждайте конкретные цифры и действия.

Вечером хорошо сменить обстановку и отказаться от разговоров, в которых нужно постоянно что-то доказывать.

Совет дня: выбирайте задачу, которая действительно заслуживает вашей энергии.