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Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке

, ИА "Амител"
Отец обратил внимание, что конфликт был спровоцирован не только его сыном
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Родители Михаила Старцева, который задержан в качестве подозреваемого по делу о смертельной драке, принесли соболезнования семье погибшего Павла Рохлова. Видеозапись опубликовал RT.

Мать непрофессионального боксера рассказала журналистам, что ее сын очень добрый и помогал людям, которые обращались к нему за помощью.

"Если кто-то обращается к нему, он всегда поможет. Это не просто слова, много же людей его знают", – уточнила она.

Отец Старцева выразил солидарность со словами губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который назвал ситуацию "вопиющим случаем". Вместе с тем Александр Старцев уверен, что этот конфликт создал не только его сын.

"Когда они только подъехали со знакомыми на такси, а там уже человек, который ко всем придирался, ходил с битой, назвавший себя инвалидом. Как мне присылали высказывания (сейчас еще другие пишут), что он на инвалида вроде как не похож, – объяснил Старцев. – И вот он ударил девушку, которая с ними была, битой. Причем ударил сильно. Он защитил ее. Когда ее ударил, к сожалению, этот человек, который погиб, он ему как бы ответил".

Как ранее писал amic.ru, ранее появилось видео, на которое попал фатальный удар, нанесенный Михаилом Старцевым. При просмотре ролика создается впечатление, что "боксер" действительно таким образом вступился за подругу. Правда, на этой записи отсутствует момент, где подруга перед этим ударила ногой жену Рохлова.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2020 17:24
Wert

Что значит- как бы ответил ? Как бы удвоил так что человек умер .

30.07.2020 17:25
Wert

Ударил

30.07.2020 17:31
- гость -

Убил - отвечай!

30.07.2020 17:32
- гость -

Срежиссировано очень плохо, папаша с мамашей сидят с каменными лицами и следят за подсказками стоящего за камерами. Не видно, что родители особо опечалены случившимся.

30.07.2020 17:34
- гость -

вот такие соболезнования...
вспоминается такая штука: хорошая фраза "никого не хочу обидеть". сказал ее и обижай кого хочешь!

30.07.2020 17:35
- гость -

эти гоблины уже всех кого можно вытащили. теперь родителями перекрываются. вы посмотрите на фото, сидят ухмыляются. кому их соболезнования нужны?
семье которая без мужа и отца осталась? или может родителям, которые сына потеряли?

этот гаденыш убил человека, а эта розетка валакушина ему в этом помогала.
сесть должны оба.

30.07.2020 17:36
гость

Не видно, что родители особо опечалены случившимся.

Дурак, и дурак, у самого то есть дети?
Родителям не позавидуешь.

30.07.2020 17:41
- гость -

Сильные духом старики. Они в очень не простой ситуации

30.07.2020 17:43
гiсть

Родителям не позавидуешь
---
вообще-то они воспитали сына, нельзя сказать, что они ни при чем

30.07.2020 17:44
гость

нельзя сказать, что они ни при чем

сказать нельзя, но все равно -не позавидуешь

30.07.2020 17:52
- гость -

родителям горе

и тем и другим

30.07.2020 17:53
- гость -

Да обычная пьяная драка. Очень часто заканчиваются смертями такие пьяные разборки, когда уже никто не помнит за что, кого и чем... Да еще когда бабы задействованы - вообще опасно очень. Словами известными "Кабаки и бабы доведут до цугундера"

30.07.2020 17:56
Алексей

Родителям нужно было воспитывать свое чадо лучше, а не рассказывать байки о его доброте.
И, да, таким родителям никто не позавидует.
Да и не видно их угрызения совести за такого сына

30.07.2020 17:58
Шура

вот народ...извинились...плохо, не извинились бы ещё хуже. Они и не должны выглядеть сильно опечаленными...к счастью, их сын жив. Сомневаюсь, что вы урыдались по погибшему.

30.07.2020 18:02
- гость -

вот народ...извинились...плохо, не извинились бы ещё хуже.
________________

Чтот не видно их извинений, а скорее - ухмыльнулись.

30.07.2020 18:09
Шура

об этом и говорю, только вы знаете, как правильно..с какими лицами, с какими словами надо извиняться. Я думаю это ох, как не просто.

30.07.2020 18:11
- гость -

Люди, вы звери. Ну хоть на родителей то не набрасывайтесь.. не дай Бог вам оказаться на их месте . Вам не Рохлина этого жалко.. вам на него с большой колокольни.. вам просто злобу свою надо выплеснуть

30.07.2020 18:14
- гость -

вам просто злобу свою надо выплеснуть
________________

Люди просто хотят справедливости, сколько таких случаев и все спущено на тормозах.

30.07.2020 18:14
- гость -

И вот он ударил девушку, которая с ними была, битой. Причем ударил сильно. Он защитил ее. Когда ее ударил, к сожалению, этот человек, который погиб, он ему как бы ответил".

Послушайте, отец... все понятно, что вы отец, но... а если представить, что это вашего так ударили в ответ, вы б то же самое сейчас говорили? Лучше бы вы молчали.

30.07.2020 18:16
- гость -

30.07.2020 18:11
- гость -
вам просто злобу свою надо выплеснуть
Или глупость.

30.07.2020 18:21
- гость -

18.14
Нет справедливости. У каждого она своя. Нехрен пьяным шляться и в драки ввязываться. Вот и получили оба. Один на тот свет, другой в тюрьму. Оба шли к этому. Ведь дяденьку не на детском утреннике замочили , а в пьяном угаре

30.07.2020 18:27
Гость

Не искренне и не убедительно родители это сделали. Так соболезнования приносить нельзя. Ещё оговорили эти «как бы». Сестра боксера и то сделала это лучше в другом интервью, видно, что хоть немного сопереживает погибшему

30.07.2020 19:16
коля

пусть сядет на 15 лет, со спины бил, трус говнистый, пусть сядет на 15 лет

30.07.2020 19:16
- гость -

убийца есть убийца, как не крути и не подменяй названия

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