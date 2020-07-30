Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке

Родители Михаила Старцева, который задержан в качестве подозреваемого по делу о смертельной драке, принесли соболезнования семье погибшего Павла Рохлова. Видеозапись опубликовал RT.
Мать непрофессионального боксера рассказала журналистам, что ее сын очень добрый и помогал людям, которые обращались к нему за помощью.
"Если кто-то обращается к нему, он всегда поможет. Это не просто слова, много же людей его знают", – уточнила она.
Отец Старцева выразил солидарность со словами губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который назвал ситуацию "вопиющим случаем". Вместе с тем Александр Старцев уверен, что этот конфликт создал не только его сын.
"Когда они только подъехали со знакомыми на такси, а там уже человек, который ко всем придирался, ходил с битой, назвавший себя инвалидом. Как мне присылали высказывания (сейчас еще другие пишут), что он на инвалида вроде как не похож, – объяснил Старцев. – И вот он ударил девушку, которая с ними была, битой. Причем ударил сильно. Он защитил ее. Когда ее ударил, к сожалению, этот человек, который погиб, он ему как бы ответил".
Как ранее писал amic.ru, ранее появилось видео, на которое попал фатальный удар, нанесенный Михаилом Старцевым. При просмотре ролика создается впечатление, что "боксер" действительно таким образом вступился за подругу. Правда, на этой записи отсутствует момент, где подруга перед этим ударила ногой жену Рохлова.
Комментарии
Что значит- как бы ответил ? Как бы удвоил так что человек умер .
Ударил
Убил - отвечай!
Срежиссировано очень плохо, папаша с мамашей сидят с каменными лицами и следят за подсказками стоящего за камерами. Не видно, что родители особо опечалены случившимся.
вот такие соболезнования...
вспоминается такая штука: хорошая фраза "никого не хочу обидеть". сказал ее и обижай кого хочешь!
эти гоблины уже всех кого можно вытащили. теперь родителями перекрываются. вы посмотрите на фото, сидят ухмыляются. кому их соболезнования нужны?
семье которая без мужа и отца осталась? или может родителям, которые сына потеряли?
этот гаденыш убил человека, а эта розетка валакушина ему в этом помогала.
сесть должны оба.
Не видно, что родители особо опечалены случившимся.
Дурак, и дурак, у самого то есть дети?
Родителям не позавидуешь.
Сильные духом старики. Они в очень не простой ситуации
Родителям не позавидуешь
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вообще-то они воспитали сына, нельзя сказать, что они ни при чем
нельзя сказать, что они ни при чем
сказать нельзя, но все равно -не позавидуешь
родителям горе
и тем и другим
Да обычная пьяная драка. Очень часто заканчиваются смертями такие пьяные разборки, когда уже никто не помнит за что, кого и чем... Да еще когда бабы задействованы - вообще опасно очень. Словами известными "Кабаки и бабы доведут до цугундера"
Родителям нужно было воспитывать свое чадо лучше, а не рассказывать байки о его доброте.
И, да, таким родителям никто не позавидует.
Да и не видно их угрызения совести за такого сына
вот народ...извинились...плохо, не извинились бы ещё хуже. Они и не должны выглядеть сильно опечаленными...к счастью, их сын жив. Сомневаюсь, что вы урыдались по погибшему.
вот народ...извинились...плохо, не извинились бы ещё хуже.
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Чтот не видно их извинений, а скорее - ухмыльнулись.
об этом и говорю, только вы знаете, как правильно..с какими лицами, с какими словами надо извиняться. Я думаю это ох, как не просто.
Люди, вы звери. Ну хоть на родителей то не набрасывайтесь.. не дай Бог вам оказаться на их месте . Вам не Рохлина этого жалко.. вам на него с большой колокольни.. вам просто злобу свою надо выплеснуть
вам просто злобу свою надо выплеснуть
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Люди просто хотят справедливости, сколько таких случаев и все спущено на тормозах.
И вот он ударил девушку, которая с ними была, битой. Причем ударил сильно. Он защитил ее. Когда ее ударил, к сожалению, этот человек, который погиб, он ему как бы ответил".
Послушайте, отец... все понятно, что вы отец, но... а если представить, что это вашего так ударили в ответ, вы б то же самое сейчас говорили? Лучше бы вы молчали.
30.07.2020 18:11
- гость -
вам просто злобу свою надо выплеснуть
Или глупость.
18.14
Нет справедливости. У каждого она своя. Нехрен пьяным шляться и в драки ввязываться. Вот и получили оба. Один на тот свет, другой в тюрьму. Оба шли к этому. Ведь дяденьку не на детском утреннике замочили , а в пьяном угаре
Не искренне и не убедительно родители это сделали. Так соболезнования приносить нельзя. Ещё оговорили эти «как бы». Сестра боксера и то сделала это лучше в другом интервью, видно, что хоть немного сопереживает погибшему
пусть сядет на 15 лет, со спины бил, трус говнистый, пусть сядет на 15 лет
убийца есть убийца, как не крути и не подменяй названия