Соцсети: житель Рубцовска зарезал дворового пса на глазах детей

Жительница Рубцовска в соцсетях рассказала о случае жестокого обращения с животными в городе. По ее словам, мужчина зарезал дворовую собаку, с которой играли дети.
Женщина написала, что один из мальчиков разозлил животное и "получил укус в бедро". После этого во двор пришел отец ребенка. Он взял пса за загривок, оттащил к углу дома и резанул ножом по горлу.
Жильцы, которые, по словам рассказчицы, подкармливали собаку, вызвали сотрудников полиции, но к их приезду пес уже скончался.
В паблике "Инцидент Рубцовск" сообщили, что полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Нефиг псарни во дворах разводить.
Это вместо того, чтобы своему чаду задницу как следует надрать? Ну-ну. Каждому по делам его. Думаю, вспомнит он еще пса этого не один раз...
Завтра он зарежет соседского ребёнка который поколотит его сына.
Это пример для подражания, как минимум для его сына.Куда катимся??А остальным детям визг этой собаки по ночам будет слышен,травму точно получили от увиденного.
нифигасе защитников животных сколько....люди опомнитесь пес ПОКУСАЛ РЕБЕНКА. что за рассуждения, что завтра зарежет ребенка отецц? Он защищал СВОЕГО ребенка.
Почему не пишите, что завтра собака эта другого ребенка покусает, и с более серьезными травмами?
Собака бездомная? бабки прикармливали? что ж они собаку не приютили? не надели намордник, ен обезопасили детсвую плозадку*? выходит бабки соучастницы? они прикормили во двор собаку, без прививок, потенциального разносчика заразы, это животное покусала ребенка, неизвестны последствия, и на испуг ребенок обречен.
Я поражаюсь комментаторам. Видимо у вас нет детей, малолетки. Вам собаку больше жалко чем ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕБЕНКА.
Нет ничего страшнее тёток с активной жизненной позицией. Сами не живут и другим не дают.
12.08.2020 09:54
krash
В следующий раз его ребенок полезет не на дворовую собачку, а на овчарку, надеясь на отца. Но овчарка - это уже не дворняжка.
Можно телефон этого мужика? А то у нас вокруг работы бродят стаями, на всех нападают.... Зарезал бы сам, но опыта маловато.
А то, что "один из мальчиков разозлил животное"? Не лезь к собаке. Правильно кусила. А папаша не научил. Зато очень хорошо научил: обидели - хватайся за нож.
Нельзя оправдывать живодерство в любых его проявлениях.А завтра бомж обматерит его сына и что?
Мальчик подрастёт - и зарежет вас, защитнички ониждетей!
даааа, сколько баб за животинку впряглось. Знаем одну такую. Для нее ее псинка дороже всех людей взятых. Страшная каша у нее в голове. Что по мне таких надо в лечебницу сдавать-на лечение. Это повезло что за бок укусила, а могла и посерьезнее цапнуть. Что не задаете вопрос , в следующий раз эта псина за горло схватит?! А? А следующего раза и не будет. Под нож и делов. И потом за угол отащил что бы дети не видели. Все гуманно и справедливо. Покажите мужчину который скажет что он не правильно поступил? А вас, баб слушать себя не уважать.
Неправильно поступил? Да нет... увы, для некоторых это правильно. Правильно, когда подростки в Камне избивают детей, когда в Змеиногорске дети забивают насмерть голубя. Закономерно. Деревня хлынула в города.
Сделал бы то же самое, если бы моего ребенка покусала бездомная собака, но не глазах у детей. Опасные собаки, как и другие вредители, должны быть изолированы или ликвидированы - это нормальная практика.
Вы видимо не видели детей без лиц после атак бездомных собак, в каком то радужном мире живете в розовых очках.
Подкармливаете животное - берите на себя ответственность, берите домой, надевайте намордник или поводок. А то развелось тут защитников. Как животное обидели, так аяяяй, а как ответственность на себя взять, так все сливаются.
У бабцов вообще в последнее время башенку сорвало. Ну а что говорить, мужики сами в этом виноваты.
Мотька, ты как всегда, теплое с мягким попутала.
Вот и формируется в обществе жестокость к более слабым особям.А потом удивляемся,почему дети такими отморозками вырастают.А им с детства показывают не в фильмах,а во дворе доме насилие и убийства над более слабыми и не защищенными.А потом ,когда снимут шапку,отберут сумку,порвут уши с сережками ,что скажут? Сами виноваты,нефиг было одевать и выходить на улицу.
не надо забывать товарщи, что эта статья со слов БАБОК. а бабки так любят преувеличивать, не удивлюсь, если в реальности мужик оттащил пса вообще за угол и не видел ни кто. кроме этой бабки фантазерки.
А щас арздуют из мужика прям злодея.
Бомжей тут каких то , авчарок приплели, люди, опомнитесь, ау, мозг включите, вы че говорите? и Злил ли ребенок собаку? не известно, а если и злил - это РЕБЕНОК. мы даже возраст его не знаем, может ему 6 лет и он по песочнице бежал?
Меня вдетстве сильно покусала собака в 10 лет. я просто бежал. ПРОСТО БЕЖАЛ, а она погналась за мной, повалила лапами прыгнув на спину и разодрала спину. тоже сказали - он ее злил. ЧЕМ ЗЛИЛ? Я ребенок был, мне бегать на улице нельзя? Почему собака бродячая бездомная важнее живого человека, причем ребенка. вы совсем с ума выжили? Меньше на лавках бабкам сидеть надо и обсуждать всеподряд, и вообще у нас режим масочный, пенсионерки какого лешего на улице сидели, подвергали себя опасности заражения? )))))))
Бабуля, правда, или варенья-соленья закатывай. Не позорь женщин.
12.08.2020 10:38
krash
Я ребенок был, мне бегать на улице нельзя? Почему собака бродячая бездомная важнее живого человека.
Скорее всего это была не бродячая. Бродячие, если они не в стае, практически не агрессивны.
12.08.2020 10:49
- гость -
Да какая разнциа бродячая или нет. собака укусила ребенка. ее так и так усыплять, только документы, и волокита....а мужик правильно сделал. наверняка обезопасил двор от агрессии. и ребенок бояться не будет на улицу выйти, в противном случае - ребенок бы выходил и постоянно смотрел нет ли там собаки той.
Манипуляция информацией.
1) Вариант новостей - хорошую собаку спровоцировал злой мальчик, которого эта собака затем укусила. После этого пришел жестокий отец злого мальчика и зверски убил собаку на глазах невинных маленьких детей.
2) Вариант новостей - непредсказуемая бездомная собака покусала маленького мальчика, который в силу возраста не знал, чем может для него обернуться игра с этой собакой. Произошло это событие во дворе, где играли и другие маленькие дети.
Отец мальчика убил бродячую собаку, чтобы защитить своего ребенка и других детей, которые также подвергались опасности от взбесившегося бродячего пса.
Остается выбрать вариант, и завалить гневными комментариями виновного, в зависимости от варианта преподнесения событий.
Либо отец спаситель, либо зверский убийца.
Либо собака добрейшей души создание, либо непредсказуемое дикое животное набрасывающееся на невинных детей.
Очень раздражают эти подкармливатели. Добренькие такие, человечные, так забирайте своих любимцев к себе домой. А нет, раз в день отходы вынесут и все, прямо хоть премию мира вручай. В комментариях так много таких добреньких? А что тогда на улице так много безхозных животин? Каждый по одной взял и все ни приютов, ни усыплений никаких?
12.08.2020 10:20
- гость -
Я мужчина и скажу, что он неправильно поступил, он живодёр. Тем более не видел, при каких обстоятельствах был укус. Разбираться не стал, устранил опасность и всё. Мог бы просто увезти в место другое, хоть в лес, лишь бы не было больше рядом собаки. Но зачем заморачиваться. Думаю, более, чем в 95% случаев собак живодёрят, не потому что они прямо виноваты, а ради удовольствия, садизма, из-за психических отклонений, или косвенной вины, когда спровоцировали на укус. Судить не буду. Если действительно собака беспричинно кинулась, и серьёзно укусила с дальнейшими последствиями и лечениями, то допускаю, что на эмоциях не смог с собой совладать. Но он не мог видеть как это произошло, только со слов обиженного ребёнка.
Администрация города.
Почему за вам мужик делает вашу работу.
12.08.2020 09:54
krash
12.08.2020 10:58
- гость -
Неговорите, притомили эти сердобольные. Накидают голубям и прочей живности хавла прямо на тротуар, поумиляются своей доброте и пошли. А потом на этом месте голуби толкутся, засирают всё.
12.08.2020 11:05
- гость -
Следы укуса по-вашему не видно. И этого достаточно.
А где-то подкармливают медведей, и уже есть последствия...
Обычно, бросившихся на человека собак, пристреливают.
Видать ружья у мужика не оказалось-пришлось ножичком.
12.08.2020 10:20
- гость -
О поколение эффективных манагеров подтянулось) вся деревня теперя живодеры и садисты) у меня дед тоже собаку убил за то, что его укусила за руку. На кой черт такая собака нужна, если она хозяина кусает? И зачем на месте, где детки гуляют вообще собака и тем более, которая может укусить? Ага, вывезти в другое место) пусть других кусает)
У нас у порога Марии Ра постоянно прикармливают голубей. Причём никакие не, как вы говорите, сердобольные бабки, а малыши с мамами.