Виктор Томенко встретился с новым военным комиссаром Алтайского края

12 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с новым военным комиссаром региона. Им назначен полковник Марат Усманов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Глава региона и военный комиссар обсудили взаимодействие военного комиссариата с муниципальными и краевыми властями.
"Марат Усманов окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище и Военную академию войсковой противовоздушной обороны. С 1995 года проходит службу в подразделениях ВС РФ в Сибирском, Приволжско-Уральском и Центральном военных округах", – говорится в сообщении, опубликованном в правительственном Telegram-канале.
Комментарии
Губернаторы 27 регионов не смогли обеспечить переход на бесплатные школьные обеды. В том числе и Алтайский край . А губернатор с какими-то военными комиссарами встречается.
сдаваться пришел
Даешь нам Атамана в кучу, с казаками!