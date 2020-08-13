Двое мужчин устроили пьяный дебош на Речном вокзале в Барнауле

В Барнауле двое пьяных мужчин устроили дебош при посадке на прогулочный теплоход в речном порту, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Во время патрулирования причала 29-летнего и 35-летнего хулиганов заметили полицейские. Стражи порядка попытались успокоить мужчин, однако те вели себя неадекватно, нецензурно выражались и не реагировали на просьбы успокоиться. В итоге патруль задержал дебоширов и доставил в отделение.
Но мужчины продолжили агрессивно вести себя и в участке, где оскорбляли сотрудников полиции. Позднее выяснилось, что 29-летний барнаулец уже девять раз привлекался к уголовной ответственности – за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи и кражи.
В отношении задержанных сотрудники транспортной полиции составили протоколы о мелком хулиганстве, медосвидетельствование показало состояние легкого опьянения у обоих. Позднее в их отношении возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".
Комментарии
Будет 10. Кормим дармоедов.
Прореживать надо народонаселение. И тюрьмы переводить на хозрасчёт,не поработал-не поел. И ещё за охрану должен остался.
фотки бы хоть поместили этих героев дня
Все на хоз расчет. Начиная с думы.
Менты стали терпилами и они же раскрыли это преступление
Сегодня на Ленина, рядом с мостом ч/з Барнаулку, много сотрудников росгвардии, скорая, кинолог с собакой. Стояли все вокруг какого-то белого мешка, который похоже из-под моста вытащили. Заглядывали в него, фотографировали, потом мешок куда-то в сторону речного вокзала понесли. Вот собственно и интересно, что там за находка такая...
9 судимостей? А после 3-ей еще не понятно было, что это - биомусор и пустить его на мыло?
Может они пьют, потому что им душно жить в диктатуре. А ругали полицию, потому что они народ, а полицаи жестко их задерживали
13.08.2020 13:14
гость
Это просто оппа-позиционеры.
29-летний и 9 судимостей? А он ещё и на прогулочном теплоходе катается, а не в сопровождении конвоя гуляет? Что все тюрьмы заняты теми кто в полицейских пластиковые стаканчики кидал и вконтактах про президента и партию писал?
это явно протестный электорат навального и соболей