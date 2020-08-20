Спасителем повисшего на балконе ребенка в Рубцовске оказался сотрудник МЧС

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали о том, как проходило спасение школьника, который повис на балконе в Рубцовске. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 7:35 утра.
"По прибытию спасатели увидели мальчика, который держался за выступы с внешней стороны балкона. Действовать надо было быстро. Не удалось попасть на крышу, поэтому стали стучаться к соседям. Открыли жильцы на восьмом. При помощи альпинистского снаряжения спасатель спустился по балконам и затащил ребенка внутрь", – сообщил начальник поисково-спасательного отряда Александр Грачев.
Ранее информация о спасении мальчика появилась в социальных сетях. Очевидцы показали видео, на котором мужчина спустился к ребенку и помог ему забраться в квартиру.
Комментарии