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Такой день. Пожары в Барнауле и ремонт Павловского тракта

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 5 сентября
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 5 сентября. Без коронавируса.

Сразу два пожара произошли в краевой столице. Один из них уничтожил кровлю дома в исторической части Барнаула и угрожал соседним строениям, но пожарные этого не допустили. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

Второе возгорание случилось в кафе на проспекте Ленина. В здании сработала пожарная сигнализация и посетителей своевременно эвакуировали. Персонал заведения сумел ликвидировать огонь до прибытия сотрудников МЧС. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Стартовали ремонтные работы на Павловском тракте. Подрядчиком выступила строительная организация "Индустрия".  Ей предстоит отремонтировать участок от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.

Депутата Госдумы от Алтайского края Даниила Бессарабова возмутило состояние дороги в Курьинском районе. Бессарабов уточнил, что приложил усилия к решению проблемы, договорившись о "проработке вопроса включения отрезка дороги в план ремонтных работ на следующий год".

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного грабителя, напавшего на девушку в подъезде одного из домов Барнаула. Мужчина, угрожая ножом, забрал у нее цепочку и мобильный телефон. Против барнаульца возбудили уголовное дело по статье "Вооруженный разбой".

Экономичный способ организовать велодорожку придумали в Бийске на улице Ударной – строители просто разделили тротуар сплошной линией на две части. Одна часть предназначена для движения пешеходов, вторая – для велосипедистов.

Неизвестный ночью напал на женщину у подъезда одного из домов в Барнауле. По словам очевидцев, мужчина проломил ей голову и скрылся. Потерпевшая находится в коме. Личность нападавшего устанавливают полицейские.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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