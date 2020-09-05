Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 160

Регион вышел за пределы топ-25

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 28-ю строчку среди всех регионов РФ. В августе по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+671 за сутки), Санкт-Петербурге (+195) и Московской области (+168).