В Барнауле лжериелтор украла у клиентов более 7 миллионов рублей

В Барнауле лжериелтор похитила свыше 7 миллионов рублей своих клиентов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации ведомства, с 2017 по начало 2020 года женщина путем обмана входила в доверие граждан и привлекала их деньги по типу финансовой пирамиды, предлагая инвестировать средства в строящееся жилье для дальнейшего получения дивидендов от его продажи.

В результате следователи установили пять фактов мошенничества на сумму более 7 миллионов рублей. В отношении 29-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу. Расследование продолжается.