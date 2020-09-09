Нарушение правил торговли алкоголем нашли во время "масочного" рейда в Барнауле

В Индустриальном районе Барнаула сотрудники местной администрации, полицейские, а также специалисты управления по делам ГОЧС за полторы недели провели 23 рейда, в ходе которых проверили, как организации соблюдают масочный режим.

Всего выявили восемь нарушений. Кроме того, правоохранители составили один протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-центр мэрии.

Как уже сообщал amic.ru, согласно указу губернатора, жители Алтайского края обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении на остановках общественного транспорта, в самом транспорте, а также при посещении магазинов, организаций сферы услуг и общепита.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция "останутся с нами пожизненно".