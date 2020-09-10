Еще 62 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 62 новых заболевших коронавирусом, которых выявили в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 12 342 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 27, Ключевский район – 10, Рубцовск – 4, Бийск, Новоалтайск, Егорьевский район – по 3 заболевших, Первомайский, Угловской районы – по 2 человека, Заринск, Яровое, Залесовский, Мамонтовский, Поспелихинский, Ребрихинский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в регионе умерли еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 378. В 144 случаях причиной смерти стал коронавирус.

На 10 сентября в тяжелом состоянии находятся 128 пациентов, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны краевого Роспотребнадзора Ольга Егорова объяснила свои слова о том, что в общественных местах масочный режим не закончится никогда. Чиновница имела в виду, что маска теперь станет привычным аксессуаром, как, например, расческа или духи.