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Новости

Еще 62 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались четверо пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 62 новых заболевших коронавирусом, которых выявили в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 12 342 человек. 

Новые случаи распределились так: Барнаул – 27, Ключевский район – 10, Рубцовск – 4, Бийск, Новоалтайск, Егорьевский район – по 3 заболевших, Первомайский, Угловской районы – по 2 человека, Заринск, Яровое, Залесовский, Мамонтовский, Поспелихинский, Ребрихинский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в регионе умерли еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 378. В 144 случаях причиной смерти стал коронавирус.

На 10 сентября в тяжелом состоянии находятся 128 пациентов, из них 48 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны краевого Роспотребнадзора Ольга Егорова объяснила свои слова о том, что в общественных местах масочный режим не закончится никогда. Чиновница имела в виду, что маска теперь станет привычным аксессуаром, как, например, расческа или духи.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.09.2020 12:17
Агрессивная Реальность

А кому то это ещё интересно???

10.09.2020 12:22
- гость -

10.09.2020 12:17
Агрессивная Реальность
А кому то это ещё интересно???

Ну раз ты зашёл в новость, пролистал её и написал комментарий, значит, тебе точно интересно

10.09.2020 12:48
Мимопроходящий

Кому интересно? А вы спросите у родственников тех без малого полутора сотен несчастных, кто умер за время пандемии на Алтае! Я видел дикие глаза одного врача, который рассказывал, как они спасали коллегу от ковида. И не спасли...

10.09.2020 13:02
- гость -

Мне не интересно а немного страшно, после похорон дяди в мае, я убедилась что это не шутки, кто то легко переносит, кто то нет.

10.09.2020 13:17
Мимопроходящий

Вот поэтому и нужно серьезно относиться к ковиду. Если тебе на себя наплевать, то задумайся о тех, кто может заразиться от тебя и умереть!

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