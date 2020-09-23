Такой день. Похороны жертв ДТП в Барнауле и штраф экс-замминистру за взятку

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 сентября. Без коронавируса.

В барнаульской Иоанно-Богословской церкви состоялась церемония прощания с семьей, которая погибла в ДТП на Павловском тракте. Многие не могли сдержать слез. Супружескую пару с детьми трех и девяти лет похоронили на Новомихайловском кладбище.

В Барнауле выставили на торги участок по улице Пушкина, 56, где завершается демонтаж скандально известного бизнес-центра "Ника". Площадь участка составляет 1037 квадратных метров, а стартовая цена – 4 073 050 рублей. Заявки на аукцион принимают до 15 октября.

Вынесен приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Елене Кравец. Ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. Чиновницу оштрафовали на 4,5 млн рублей и лишили права занимать должности в госорганах на 5 лет.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что театр кукол "Сказка" в Барнауле достроят до конца 2020 года. Работы замедлялись из-за того, что были проблемы с поставками и изготовлением материалов.

Два человека погибли в ДТП на трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское в Усть-Пристанском районе. 40-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением автомобиля, допустив его опрокидывание в кювет. Из трех человек, находившихся в машине, выжил только один пассажир.

Алтайский политик Павел Ясевич может стать заместителем губернатора Камчатки. В ближайшее время глава Камчатского края Владимир Солодов направит его кандидатуру на рассмотрение в местное Заксобрание.

Многочисленные нарушения нашли проверяющие на территории парка аттракционов в Яровом. Некоторые из выявленных проблем угрожали жизни и здоровью клиентов. Среди них – отсутствие ограждений, повреждения механизмов креплений и ремней безопасности, деформация настила и острые выступы.