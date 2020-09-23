Статистика коронавируса в Алтайском крае на 23 сентября

79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 36 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 217 инфицированных, среди них 1012 детей.

Коронавирусом уже переболел 11 801 житель региона (+51 за последние сутки). На лечении находятся 972 человека: как в госпиталях, так и на дому. Тяжелое течение болезни наблюдается у 145 пациентов, из них 71 зараженный подключен к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки скончались семь пациентов, из них от коронавирусной инфекции – 4. За время пандемии в Алтайском крае зарегистрировали 444 человека с диагностированным COVID-19, но коронавирус стал причиной смерти только у 179 человек.