В Алтайском крае продолжает увеличиваться суточное число зараженных. Из-за пандемии алтайские театры недополучили миллионы рублей дохода, а в регионе готовы поставить первую прививку от COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 36 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 217 инфицированных, среди них 1012 детей.
Коронавирусом уже переболел 11 801 житель региона (+51 за последние сутки). На лечении находятся 972 человека: как в госпиталях, так и на дому. Тяжелое течение болезни наблюдается у 145 пациентов, из них 71 зараженный подключен к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки скончались семь пациентов, из них от коронавирусной инфекции – 4. За время пандемии в Алтайском крае зарегистрировали 444 человека с диагностированным COVID-19, но коронавирус стал причиной смерти только у 179 человек.
С марта по сентябрь 2020 года концертные и театральные организации Алтайского края недополучили около 45 млн рублей дохода, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова. Дело в том, что во время пандемии учреждения культуры не могли принимать зрителей. А деньги от покупки билетов составляют примерно четверть их бюджета.
Поэтому власти выделили из краевого бюджета почти 30 млн рублей. Эти деньги направили на выплату сотрудникам среднюю зарплату и содержание зданий.
Из-за того что артисты не работали на зрителя, премий и надбавок они не получали. И в ближайшие месяцы, скорее всего, их не будет (во всяком случае таких, как раньше). Ведь полный объем стимулирующих выплат и премиальных получается тогда, когда театр зарабатывает с учетом полной загрузки зала, отметила министр. А люди пока опасаются ходить на концерты и в театры.
Театр кукол "Сказка" в Барнауле достроят до конца 2020 года, заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
По ее словам, коронавирус повлиял на сроки проведения работ. "Все происходит, с одной стороны, согласно установленным графикам, с другой стороны, нельзя сказать, что пандемия никак не повлияла, несмотря на то, что не было осуществлено прямого запрета деятельности предприятий и организаций в этой сфере", – рассказала Безрукова.
24 сентября ей введут "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
После прививку поставят еще 41 медицинскому работнику. Тестовую вакцинацию медики пройдут на добровольной основе. А вот когда прививку сможет поставить любой желающий – пока неизвестно.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
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