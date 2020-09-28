Жителя Алтайского края ударили ножом 60 раз

Тело молодого мужчины обнаружили на одной из улиц Камня-на-Оби. Экспертиза показала, что горожанина ударили ножом более 60 раз.

Как пишут "Каменские известия", труп нашли утром 27 сентября недалеко от кафе "Классик". Убитому было 28 лет. Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний знакомый жертвы. Следователи выяснили, что между приятелями произошла ссора, которая и переросла в поножовщину.

Возбуждено уголовное дело. Разбирательство продолжается.

Ранее amic.ru писал о барнаульце, который убил возлюбленную канцелярским ножом. Перед инцидентом пара выпивала, а мотивом преступления стали оскорбления в адрес мужчины.