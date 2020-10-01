Алтайскую пенсионерку будут судить за покушение на убийство

57-летняя жительница Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда пьяная злоумышленница пришла домой к 43-летнему односельчанину и инициировала конфликт, поскольку решила, что он украл ее имущество.

В результате женщина нанесла знакомому не менее трех ударов ножом в область жизненно важных органов. Но убить мужчину не удалось: ему вовремя помогли медики.

Во время предварительного следствия обвиняемая полностью призналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.