Именно в кожуре концентрируется значительная часть калия, важного для работы сердца и сосудов, а также магния, фосфора и витаминов группы B

03 сентября 2026, 13:10, ИА Амител

Картофель / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Картофель в кожуре обладает наибольшими полезными свойствами, заявил диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием "Абзац". Он отметил, что употребление картофеля вместе с кожурой способствует поддержанию здоровья сердца и улучшению функционирования кишечника.

По словам эксперта, кожура картофеля содержит значительное количество калия, магния, фосфора и витаминов. Она помогает сохранить полезные вещества внутри клубня во время варки. Однако Бобровский предостерег, что картофель с кожурой можно употреблять только при отсутствии на нем зеленых участков, которые содержат токсичный соланин.

"Кожура картофеля — это самая насыщенная часть клубня. Когда вы ее счищаете, теряется даже больше пользы, чем содержится в очищенном клубне. В кожуре примерно в два раза больше клетчатки, которая препятствует резким скачкам сахара в крови и заботится о желудочно-кишечном тракте. Кроме того, картофель — лидер по содержанию калия, благотворно влияющего на работу сердца и сосудов, и этот калий находится преимущественно в кожуре", — рассказал Бобровский.

Специалист также добавил, что картофель в мундире не рекомендуется людям с болезнями почек, а также тем, у кого обострились гастрит или язва.

"Прямых противопоказаний к употреблению картофеля с кожурой нет, но людям с болезнями почек, соблюдающим диету с ограничением калия, следует быть осторожными. Грубая клетчатка противопоказана при обострении гастрита, язвенной болезни и после операций на кишечнике. Не рекомендуется давать картофель в кожуре детям до двух-трех лет", — заключил диетолог.

Ранее эксперт назвал идеальный способ приготовления картофеля.