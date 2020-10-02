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Одно из министерств Алтайского края ушло на частичную "удаленку" из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Ранее сотрудник ведомства сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат
Здание, в котором располагается алтайский Минспорт / 'Яндекс.Карты'

Здание, в котором располагается алтайский Минспорт / "Яндекс.Карты"

Часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края перешли на удаленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, ранее в ведомстве выявили одного сотрудника с коронавирусом.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 14 022 человек. Скончались за это время 502 пациента с коронавирусом.

Ранее COVID-19 заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Через несколько дней у главы региона развилась двусторонняя пневмония и его госпитализировали. На время болезни Томенко временно исполняющим обязанности  губернатора стал Виталий Снесарь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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