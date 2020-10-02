Одно из министерств Алтайского края ушло на частичную "удаленку" из-за коронавируса

Часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края перешли на удаленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, ранее в ведомстве выявили одного сотрудника с коронавирусом.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 14 022 человек. Скончались за это время 502 пациента с коронавирусом.

Ранее COVID-19 заболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Через несколько дней у главы региона развилась двусторонняя пневмония и его госпитализировали. На время болезни Томенко временно исполняющим обязанности губернатора стал Виталий Снесарь.