Еще 142 человека в заразились коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14 853 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 12 783 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 86, Рубцовск – 15, Бийск – 13, Заринский и Шелаболихинский районы – по 7 заболевших, Солонешенский район – 5, Поспелихинский район – 4, Заринск и Камень-на-Оби – по 2 заболевших, Рубцовский район – один заболевший.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще 10 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 567.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 232 пациента, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. На 9 октября в ковидных госпиталях региона остаются свободными 259 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее депутаты горсобрания Новоалтайска не смогли собраться на заседание по вопросу ковидного госпиталя. В назначенный день пришли только 11 из 22 депутатов.