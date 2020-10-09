Еще 142 человека в заразились коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14 853 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Выздоровели 12 783 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 86, Рубцовск – 15, Бийск – 13, Заринский и Шелаболихинский районы – по 7 заболевших, Солонешенский район – 5, Поспелихинский район – 4, Заринск и Камень-на-Оби – по 2 заболевших, Рубцовский район – один заболевший.
Кроме того, за сутки в регионе скончались еще 10 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 567.
В тяжелом состоянии сейчас находятся 232 пациента, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. На 9 октября в ковидных госпиталях региона остаются свободными 259 коек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее депутаты горсобрания Новоалтайска не смогли собраться на заседание по вопросу ковидного госпиталя. В назначенный день пришли только 11 из 22 депутатов.
Комментарии
Очень эффективное средство от этого вируса хрен с медом. Рецепт - гугл и ютуб в помощь. Здесь не пропускают и обязательно дыхательная гимнастика
Эти заболевшие даже не войдут в два новых госпиталя.(В Алтайском крае развернули еще два дополнительных ковидных госпиталя в общей сложности на 85 коек.)
А дальше что?
Вы смеётесь? ГДЕ БЕЛОКУРИХА???
Мед из хрена при бронхите помогает. Ещё жир барсучий в молоке. Но это все поддерживающие штуки, вирус они не убивают.
Где губернатор с решением???????
Распускайте детей на каникулы!!!!!!!!!!!!!!!!
Чего ждем?????
весной выпила литр барсучьего жира, хрен, масло, мед все побоку
вроде и *амна бы поел чтоб помогло..
но не помогает
9.10.2020 13:21
гость
Где губернатор с решением???????
Распускайте детей на каникулы!!!!!!!!!!!!!!!!
Чего ждем?????
при чем тут ваши дети ?
болеют взрослые и старики
Теперь полочка в 10 умерших рисуется?
По слухам умирает в ковидных больницах по 30 в день, да в крематорий очередь.
Интересно, насколько эти слухи правдивы.
И ведь не проверить никак.
Наверняка сотрудникам больниц и крематория строго-настрого запрещено озвучивать правду.
Успокойтесь. Школьники уже переболели. Только тесты на антитела никто делать не собирается - лаборатории загружены.
Молчание властей, затягивание времени с введением карантинных мер в регионе - преступление против населения!!!
9.10.2020 13:19
- гость -
Вы смеётесь? ГДЕ БЕЛОКУРИХА???
Писали же, от радона вирусы получают гидроудар и помирают в страшных муках, рассказывая другим вирусам не лезть в Белокуриху.
Это самое правдивое объяснение.
А то что сотни людей там болеют, так это не корона, а так, воспаление хитрости, не хотят люди работать, симулянты.
9.10.2020 13:23
- гость -
9.10.2020 13:21
при чем тут ваши дети ?
болеют взрослые и старики
Сайт мэра Москвы. Данные на 8 октября.
Среди новых случаев:
Дети-10,6%
От 18 до 45 лет-41,1%
Старше 65 лет-16,9% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Знакомый на работе сидит, говорит, в ребенка в классе у двоих одноклассников коронавирус подтвержден. Дети продолжают учиться.
Говорит, супруга два дня температурит. Ну а он продолжает ходить на работу. Кто оплатит самоизоляцию тому кто пока даже не заболел?
9.10.2020 13:14
Гость
Очень эффективное средство от этого вируса хрен с медом. Рецепт - гугл и ютуб в помощь. Здесь не пропускают и обязательно дыхательная гимнастика
Почём борыжите? Хрен только у вас покупать, он заговоренный, а на энергетический потенциал вируса как влияет.? )))
Сейчас Попов вам разжуёт что по чем. Скажет, что все под контролем, поводов для беспокойства нет. А вот когда люди начнут умирать прямо на улице и в очередях в поликлиники - может тогда только признают, что ситуация катастрофическая?
Это требования Роспотребнадзора.
На каждом из этапов в больницах должно быть свободно 50% коек для заболевших коронавирусной инфекцией. В КРАЕ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ?
Почему школы не закрывают, когда у учителя положительный тест?
9.10.2020 13:35
- гость -
Сейчас Попов вам разжуёт что по чем. Скажет, что все под контролем, поводов для беспокойства нет.
Ситуация в Алтайском крае катастрофическая, все резервы здравоохранения исчерпаны. Именно такие слова услышали руководители частных клиник во время встречи с министром регионального здравоохранения и его замами.
Всем "многозвонам", которые пишут о том, что дети "не болеют" или что "дети уже переболели": дети болеют! болеют подростки! со всеми симптомами: высокой температурой, слабостью, болями, одышками и т.д. Хватит писать ерунду.
Что-то все 10 и 10 и 10. Зациклились. Даже по теории вероятности такое не возможно. Ждут указаний похоже, можно ли писать больше. Сама формулировка причины смерти «от ковид» в условиях, когда анализы на ковид сдать проблематично, выглядит очень цинично. По хорошему, нужно включать в статистику всех кто умер с синдромами ОРВИ и от осложнений, с ним связанных, так как с высокой вероятностью там был ковид, просто его не диагностировали.
Глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан ранее заявил, что реальное число инфицированных в мире может быть в 20 раз больше, чем по официальной статистике. По его словам, эксперты ВОЗ считают заболевшими примерно 10% населения Земли. Учитывая, что на планете живут около 7,8 млрд человек, речь может идти о 780 млн зараженных.
Дело в том, что местная марионеточная власть ничего не может сделать без указаний из Центра. Пока не поступит соответствующее указание, все так и будут делать вид, что все в ажуре. Мы, жители Алтайского края сами видим что происходит - в поликлинику попасть невозможно, тест сдать и КТ сделать невозможно, лечь в ковидный госпиталь практически не возможно. Мы наблюдаем полный коллапс системы!
9.10.2020 13:36
- гость -
Почему школы не закрывают, когда у учителя положительный тест?
Уже объяснили, учителя ходят в масках, а когда нет, то соблюдают социальную дистанцию и поэтому заразиться не могут.
Вчера случайно разбили ещё ртутный градусник. Посмотрел по аптекам, ртутные сняли с производства, китайские по 400 руб. фуфло полное, вчера 2 брали и оба что попало показывают, остаются дорогие бесконтактные минимум за 6-10 тыс??? Этот который всё цирконы запускает не хочет градусники сделать наши по приемлимой цене?
а на сколько закрыть школы?
на 10 лет?
и что вы с ними делать будете? дома учить?
чему?
я так понимаю сейчас изолировать кого то заболевшего смысла нет , да и невозможно это.
вирус везде, на работе, в магазинах, транспорте,
он летуч и активен. никакие маски вам не помогут, потому что вирус везде.
надо адекватно диагностировать на ранних стадиях, назначать своевременное лечение
но как?
врачей не хватает, сам себе легкие не послушаешь, сам себе антибиотики не выпишешь.
Ну переболели и что дальше, пройдет 4-6 месяцев и все по новой, вирус респираторный, это же не ветрянка один раз переболел и все. Будем каждый сезон болеть, весенних много уже кто повторно болеет.
На болеющих учителей давно всем плевать, да и на образование тоже в нашем крае. Роспотреб дал рекомендации, конкретные причём, чтоб детей на каникулы на 2 недели, пока не поздно. Власти и министерство образования Алтайского края молчат! Министров гнать в шею!
9.10.2020 13:14
- гость -
Эти заболевшие даже не войдут в два новых госпиталя.(В Алтайском крае развернули еще два дополнительных ковидных госпиталя в общей сложности на 85 коек.)
А дальше что?
А зачем этим заболевшим в госпитали? Они что, все тяжело больные? Или по-вашему если тест положительный, то надо обязательно ложиться? Странная логика
Тут выход только один: укреплять иммунитет-не жрать что попало перейти на ПП, не бухать, круглогодично принимать витамины и прочие полезные добавки, держать вес в зеленой зоне, заниматься физкультурой хотя бы на бытовом уровне. Тогда шанс заболеть и сдохнуть от коронавируса минимален.
Эти заболевшие - суть госпитализированные за прошедшие сутки. Цифра не отражает истинное число вновь выявленных. Банальная логика подсказывает, что их в разы больше. Мое мнение - в статистике отражают только больных, требующих госпитализации. Остальных скрывают до поры до времени. Мол, если бОльшая часть переболеют легко и дома, то зачем их плюсовать в статистику?
9.10.2020 13:59
- гость -
Пусть умрут,только сначала теорему Пифагора вызубрят!
9.10.2020 14:11
molodkinvladim_yandex
Тут выход только один: укреплять иммунитет-не жрать что попало перейти на ПП, не бухать, круглогодично принимать витамины и прочие полезные добавки, держать вес в зеленой зоне, заниматься физкультурой хотя бы на бытовом уровне. Тогда шанс заболеть и сдохнуть от коронавируса минимален.
Да, да, весной читал интервью патологоанатома из Москвы. когда на секционных столах лежать спортивные "качки" умершие от ковида на здоровом и спортивном питании, а вот алкашей и бомжей как то видет не удавалось. Загадка
Почему панекеры так не паниковали, когда летом было вдвое больше заболевших? Ну по статистике, мы же на статистику смотрим и обсуждаем ее.
Паникеры*
Почему панекеры так не паниковали, когда летом было вдвое больше заболевших?
Летом не было столько заболевших. Не было переполненных госпиталей. Не стояли очереди перед поликлиниками. Не было столько умерших от ковида... Была хоть какая-то видимость заботы властей о благополучии граждан
Что то не верится статистике....
9.10.2020 14:40
потому что!
___
Больше 200 было летом, 246 в пике. Как это небыло?
Расскажите как формируется статистика? Какие цифры и откуда.
9.10.2020 14:51
- гость -
Больше 200 было летом, 246 в пике. Как это небыло?
------
На заборах тоже много чего пишут. Статистика эта ущербная, тесты делают ограниченному числу лиц. По факту летом меньше было заболевших ковидом. Сейчас настоящий всплеск по заболевшим.
9.10.2020 15:05
- гость -
___
Ну раз ты сказал так и есть. По факту раз.
Летом не паниковали, потому что летом делались тесты всем по списку контактов. Сейчас тесты делаются только тем, кто загнулся. Летом заболевшие выявлялись по списку контактов, что в профессиональной среде носит термин "контролируемое распространение". Сейчас распространение перешло в неконтролируемую стадию. Летом выявляли на "бессимптомной" стадии, сейчас - только у тяжелых больных. А еще летом были пустые места в госпиталях и свободные ИВЛ. А сейчас - забитые коридоры. Как вижу, не всем комментаторам под силу осознать разницу между тем, что происходило летом и тем, что происходит сейчас. Ждем, пока как в Италии врачи будут решать, кого класть под ИВЛ, а кто будет умирать в коридоре?
Ждем, пока как в Италии врачи будут решать, кого класть под ИВЛ, а кто будет умирать в коридоре? - так и начинает происходить
Удивительно, что еще находятся люди в розовых очках
9.10.2020 15:14
- гость -
Только вы забываете, что летом были ограничения, а сейчас нет.
Сейчас пик осенних вирусных, нет ограничений, все забили. Много негативных факторов, вы хотите сидеть дома? Сидите сами.
9.10.2020 13:58
- гость -
на этой неделе купил ртутный за 250р.
9.10.2020 14:51
- гость -
было летом, 246 в пике. Как это небыло?
246 тогда показали искусственно, чтобы после этого показать резкое снижение, коэффициент распространения меньше 1, что разрешает снимать ковидные ограничения.
Но объективно больных тогда было гораздо меньше, мест в больницах хватало.
Естественный отбор по попову. Что вы там как ужи дрыгаетесь?! помирать что ли не хочется?
9.10.2020 16:09
- гость -
___
Ну сейчас и не только с ковидом увеличилось, логично. Проблемы и опасность я не уменьшаю. Но реальность такова, что сиди не сиди, а выходить из контуры в итоге всем придётся, а там и бесконтрольное распространение. Да и о каком контроле идёт речь? Вот щас и выходят и бесконтрольно распространяют в пик вирусных. Охать и ахать про то что у нас все развалено? Ну дак это в каждой отрасли, что в энергетике, что в образовании, что в медецине. Продолжаем жить...
9.10.2020 15:38
- гость -
9.10.2020 13:58
- гость -
на этой неделе купил ртутный за 250р.
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Где?
9.10.2020 15:13
- гость -
Ну раз ты сказал так и есть. По факту раз.
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А вы сами, разве не видите, что происходит? Многие близкие болеют, тесты им не делают, мед помощь не оказывается, в поликлинику не пробиться. Летом среди близкого круга не было больных, на работе только пара случаев. И те с тестами, с подтвержденным результатам.
Было бы еще больше, только тесты не у всех берут
9.10.2020 18:13
Гостья
Причем, у большинства заболевших с явными симптомами не берут. И в больницу не кладут с уже выявленным поражением легких и даже с высокой температурой в течение недели и больше...