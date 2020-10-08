Депутаты Новоалтайска не смогли собраться на заседание по вопросу ковидного госпиталя

Депутаты Новоалтайска сорвали внеочередное собрание по вопросу временного перепрофилирования городской больницы им. Л. Я. Литвиненко в статус ковидного госпиталя.

В назначенный день явилась только половина чиновников (11 из 22), из-за чего заседание пришлось отменить, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на депутата Дмитрия Гришина. При этом в основном на собрание не пришли именно представители "Единой России".

Кроме того, один из единороссов все же был в здании Горсобрания, однако через некоторое время покинул его, не зарегистрировав свое присутствие. Как объяснил Гришин, его голос мог бы решить судьбу новоалтайской больницы.

Как заявил собеседник, 8 октября депутатам удалось только внести корректировки в обращение к губернатору Алтайского края, которое будет рассмотрено уже на следующей очередной сессии, 20 октября.

В письме к главе региона планировалось поднять вопрос об увеличении числа коек для больных коронавирусом иным способом. В качестве вариантов предлагается приспособить под них здание противотуберкулезного диспансера, которое еще не ввели в эксплуатацию. Кроме того, выступившие против перепрофилирования депутаты планируют направить материалы в прокуратуру.

Напомним, что 11 октября жители Новоалтайска собирались провести митинг против ковидного госпиталя в "семиэтажке", которую планируют переоборудовать в связи с ростом числа зараженных.

По словам организаторов, больница обслуживает не только жителей Новоалтайска, но и Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского районов, а также ЗАТО Сибирский. При этом люди согласны, что госпитали для зараженных COVID-19 нужны, однако "не такими жертвами".