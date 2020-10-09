9 октября прошла отчетно-выборная конференция реготделения партии "Справедливая Россия" Алтайском крае. Ключевым вопросом в повестке заседания стало избрание руководителя. Никаких сюрпризов здесь не произошло: пост в очередной раз сохранил за собой Александр Терентьев.

На заседании президиума Центрального совета "Справедливой России", состоявшемся еще 24 сентября, Терентьева утвердили в качестве единственного претендента на должность.

Таким образом, депутат Госдумы от Алтайского края будет руководить реготделением следующие два года – до октября 2022-го. Александр Терентьев остается бессменным лидером алтайских справороссов. Региональное отделение он возглавил с момента его основания – с 2006 года.

Терентьев поблагодарил коллег за доверие и отметил важность следующего календарного цикла, когда одновременно пройдут выборы в Госдуму и Алтайское Заксобрание. Глава реготделения заверил, что партия постарается сделать все, что в ее силах, чтобы стать еще ближе к избирателю. Кроме того, по словам политика, уже сейчас в СР задумались о подборе достойных кандидатов на 2021 год. Речь идет о проекте под названием "Справедливый созыв".

"Многие не хотят связываться с политикой, но даже те, кто победил как самовыдвиженец на недавно прошедших выборах, изъявляют желание вступить в наши ряды. Это обнадеживающий знак", – подчеркнул Терентьев. Напомним, "Справедливая Россия" взяла второе место на муниципальных выборах в Алтайском крае, уступив только единороссам.

Кроме того, сегодня алтайские эсеры сформировали такие органы управления, как Совет регионального отделения и Бюро совета. Александр Терентьев заявил, что в целом удовлетворен работой реготделения за минувший отчетный период. Это касается как активности на законодательном уровне, так и участия в избирательных кампаниях. В 2019 и 2020 годах в Алтайском крае выборы носили в основном локальный характер. Кроме того, прошла одна федеральная кампания: голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Все это время региональное отделение СР активно работало по традиционным направлениям. Это организационная, информационно-идеологическая, законотворческая и правозащитная деятельность.