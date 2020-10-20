Гендиректор "Деда Мороза" погиб при крушении вертолета под Вологдой

В результате крушения вертолета под Вологдой погиб Олег Васильев, генеральный директор АО "Дед Мороз" – туристической компании, которая устраивала туры по вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

По предварительным данным, Васильев участвовал в тестировании нового маршрута для зимних туров. Вместе с ним летела 27-летняя представитель компании "Аэросоюз", которая владела транспортным средством, пишет "Лента.ру".

20 октября вертолет вылетел из Вологды в Великий Устюг, где по пути зацепился за высоковольтную линию и упал в реку Сухона между деревнями Бобровское и Мыс Нюксенского района. Воздушное судно начало уносить течением, внутри находились тела людей.