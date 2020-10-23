В Рубцовске подросток получил тяжелые травмы после нападения местного жителя

Следователи Рубцовска завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку, сообщает пресс-служба алтайского СУ СКР.

Установлено, что в апреле 2020 года трое несовершеннолетних находились на третьем этаже строящегося здания, где они громко кричали и матерились. Мужчина, который проживал неподалеку, захотел прогнать подростков, забрался к ним на второй этаж и начал их догонять.

В результате горожанин поймал 15-летнего парня и ударил его неустановленным предметом по голове. После второго удара подросток не удержался на металлической конструкции и упал на бетонный пол, получив тяжелые травмы.

Свою вину обвиняемый не признал. Уголовное дело рассмотрят в суде.