Ковидные госпитали Алтайского края заполнены на 90%

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, снизилось до 528, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд все так же насчитывает 5443 места. Из этого следует, что он заполнен почти на 90,3%. Что значительно больше, чем четырьмя днями ранее.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.

Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки.

В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Он даст еще около 600 мест. Всего же запланировано открытие еще трех ковидных госпиталей.