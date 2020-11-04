Ковидные госпитали Алтайского края заполнены на 90%

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, снизилось до 528, сообщает региональный оперативный штаб.
При этом суммарно коечный фонд все так же насчитывает 5443 места. Из этого следует, что он заполнен почти на 90,3%. Что значительно больше, чем четырьмя днями ранее.
Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.
Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки.
В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Он даст еще около 600 мест. Всего же запланировано открытие еще трех ковидных госпиталей.
Комментарии
Хоть какой то резерв имеем.
4.11.2020 17:20
- гость -
Хоть какой то резерв имеем.
Вранье, нет мест уже.
А где докторов то взять ? Продавцы перепрофилируются ? ))) Да и поздновато что то . Вера в светлое будущее завсегда ведет в ад.
А вы были в ковидных госпиталях? У меня дядя лежит..... Говорит народ даже в коридорах.... Сам лежал на кухне вообще пока не перевезли
вот именно, что главное врачи - лечить то некому, а мы вместо того, чтобы снизить нагрузку на врачей, выпендриваемся
А вот если бы медицинская помощь заболевшим оказывалась СВОЕВРЕМЕННО, то госпитали бы вообще не понадобились. Ковид не страшен сам по себе, при сразу назначенном лечении, проходит за 7-10 дней как любая вирусная инфекция. Страшны осложнения от ковида, которых могло бы не быть, если бы...... Но мы же легких путей не ищем, будем пилить деньги и создавать видимость бурной деятельности, а люди пусть справляются с последствиями сами... Реальный ужас(((
Это где вы лечение от ковида нашли. Лечат симтомы и последствия. При низком иммунитете все реально.
В коридорах люди лежат.
Что места ещё есть это конечно хорошо, но думается мне до пика ещё не добрались, поскорее уже открывайте новые НОВЫЕ! Больницы пусть и на базе ТЦ.
Печально.
Джордж Оруэлл «Скотный Двор»
«Среди свиней обращал на себя внимание маленький жирный кабанчик по имени Крикун – существо с круглыми щёчками, сверкающими глазками, проворными движениями и пронзительным голоском…Жизнь была нелёгкой. Снова всем животным, кроме свиней и собак, снизили нормы выдачи корма. Но Крикун без труда доказывал животным, что на самом деле они не испытывают недостатка в пище, что это им только кажется. В быстром темпе визгливым голосом он зачитывал цифры, доказывающие, что на Скотном Дворе стало больше сена, овса и репы, что рабочий день стал короче, а питьевая вода – вкуснее, возросла продолжительность жизни, упала детская смертность, стало больше соломы в стойлах и меньше блох. Животные верили каждому слову свиньи».
4.11.2020 17:42
Вадим
Ковид- это вирусная инфекция, лечение его и есть симптоматическое : противовирусные средства, иммуномодуляторы, витамины. Про иммунитет вы совершенно правы, если он изначально слабый, то и развиваются осложнения, тогда без антибиотиков уже не обойтись( а возможно и без больницы).
Мы переболели всей семьей, с подтвержденным диагнозом. Ребенку достаточно было только иммуномодулятора и витаминов. Нам с мужем пришлось пропить антибиотики, температура поднималась. Лечение начали сразу, не дожидаясь результата тестов, выздоровели за 7 дней. На восьмой день тесты уже были отрицательные.
Главное, не паниковать, не накручивать себя, страшного здесь ничего нет, а спокойно лечиться, как при любой болезни.
4.11.2020 18:01
гость
спокойно лечиться, как при любой болезни.
Видимо в действительности вы со своей семьей не болели
4.11.2020 18:07
Барнаулец
Ошибаетесь. Просто действительно, от собственного иммунитета зависит как вы перенесете этот вирус. Если бы у ребенка не выявили( он первый заболел, пропало обоняние, направили на тест), мы так бы и думали, что орви переболели. Мы и лечились как от орви.
Мы изначально не паниковали из-за этого вируса, маски носим только в магазин, стараемся как можно чаще на свежем воздухе бывать, может поэтому легко перенесли
Мы переболели всей семьей, с подтвержденным диагнозом. Ребенку
Если вы переболели в такой легкой форме, то это не значит, что так болеют все.
Скоро закончатся каникулы.
Вы написали, что вам пришлось попить антибиотики, потом пишите, что лечились как от ОРВИ . Но при ОРВИ антибиотики не пьют
Каникулы пусть заканчиваются, а детей на дистант , нефиг подвергать опасности учителей, детей и родителей. И какая блин учеба будет, кто за очное голосует, если половина учителей болеть будет, предположим, и половина класса? Те кто болеет не получат знаний всех, останутся непонятные моменты, а при дистанте все будут в одинаковых условиях по получению знаний.
А на днях Амител сообщал. что места в госпитале освобождаются https://www.amic.ru/news/471262/
4.11.2020 18:27
- гость -
Просто , мое личное мнение, люди у нас (большинство) паникеры. Своей паникой настраивают свой организм на "нужную" волну. Прочитали (тут уж наши СМИ постарались), услышали где-то, что это страшная, опасная, продолжительная болезнь с тяжелыми последствиями, а организм теперь и отрабатывает ваш сценарий( долго, страшно, тяжело, с больницами, с ивл( туда обязательно попасть надо, иначе это не ковид)).
Не верьте всему, что пишут! и что рассказывают тоже! У страха глаза велики!
Все зависит от вашего настроя и вашего иммунитета. Укрепляйте иммунитет!
18:44 все понятно! поциэнтка Луговой!
4.11.2020 18:32
Гость
Если температура не спадает , то антибиотики я считаю уже нужны, но это мое личное мнение. У меня она на уровне 38,5-38,8(самая высокая поднималась) держалась два дня, поэтому пропили с мужем 5 дней(у него также было).
Я и раньше их пропивала, если сбить не могла температуру
Если температура не спадает , то антибиотики я считаю уже нужны, но это мое личное мнение
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Извините, а вы имеете соответствующее образование?
4.11.2020 18:44
гость
4.11.2020 18:27
- гость -
Просто , мое личное мнение, люди у нас (большинство) паникеры. Своей паникой настраивают свой организм на "нужную" волну.
´´´´´´´´´´´´´´´´
Все что вы пишите, правильно. Только не так просто сохранять присутствие духа когда вокруг каждый второй уже с признаками орви. А ковид у него или нет, проверять нет желания. И больницы переполненные. И скорые не едут. И все остальное. Это ведь не выдумки. И люди умирают. У каждого уже есть пример умерших родственников, друзей, знакомых или знакомых знакомых. Люди напуганы потому что стали невольными участниками игры в русскую рулетку со ставкой на жизнь.
В коридорах люди лежат.
Что места ещё есть это конечно хорошо, но думается мне до пика ещё не добрались, поскорее уже открывайте новые НОВЫЕ! Больницы пусть и на базе ТЦ.
________
Как уже сказано выше, некому работать в этих больницах и нет оборудования для него, а так же такого количества медицинского кислорода, коек можно хоть двадцать тысяч поставить но это лишь будут ковидные бараки не более того.
4.11.2020 18:51
- гость -
Нет)) Просто человек, имеющий свое мнение, не поддающийся всеобщей истерии и паники.
Нет)) Просто человек, имеющий свое мнение, не поддающийся всеобщей истерии и паники.
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Не поддавайтесь. Когда у вас близкие помрут, тоже радуйтесь и смотрите на мир через розовые очки. Дура!
За последние сутки в Алтайском крае зафиксировали 221 новый случай коронавируса, сообщает оперштаб региона. Общее число заболевших теперь составляет 20 113 человек.
За все время в крае выздоровели 16 902 человека с коронавирусом. За последние сутки из больниц выписали 182 пациента. Скончались еще 12 человек. Всего в регионе зарегистрировали 820 летальных случаев.
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При этом суммарно коечный фонд все так же насчитывает 5443 места. Из этого следует, что он заполнен почти на 90,3%.
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Решим задачу: - Общее число заболевших 20113, вылечилось 16902 плюс умерших 820= 17722, отнимаем от заболевших получаем 2391 мучающихся на койках. Отнимаем от общего числа коек, получаем свободных 3052 койки. Кто врет?
4.11.2020 19:01
- гость
Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления)
Близкие могут умереть и не от ковида, а от кучи других болезней, которые никто не отменял. Страшно, когда помощь не оказывается вовремя при Любой болезни!
А ваша паника вам как-то помогает?
Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления)
Это не оскорбление, а констатация факта. Просто прими его.
Паники никакой нет.