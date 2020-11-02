Еще три ковидных госпиталя готовят в Алтайском крае

В городах Алтайского края готовятся к развертыванию дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в краевом правительстве сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.

По ее словам, продолжается подготовка дополнительных стационарных мест для размещения больных с коронавирусной инфекцией в других крупных городах.

"Мы продолжаем готовить площадки под развертывание госпиталей в Заринске, Бийске и Рубцовске. В Рубцовске на площадке городской больницы № 3 идет монтаж кислорода и установка шлюзов. По Заринску готовим площадку поликлиники в районе, также идет монтаж кислорода", – уточнила замминистра.

Она отметила, что в Барнауле в резерве находится ковидный госпиталь в медицинском центре "Территория здоровья".

Как уже сообщал amic.ru, 2 ноября началась подготовка здания ТЦ "Посуда Центр" в Барнауле под развертывание ковидного госпиталя. Планируется, что это даст еще около 600 дополнительных коек для больных COVID-19.